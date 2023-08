Egyáltalán nem alakult rosszul az év első fele az önkéntes nyugdíjpénztárak szempontjából: a szektor által kezelt vagyon június végén meghaladta az 1757 milliárd forintot, ami 11,3 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken nyilvánosságra hozott adataiból.

Fotó: Shutterstock

Az MNB statisztikái szerint a portfólió gyarapodásához erőteljesen hozzájárult, hogy az idei év első hat hónapjában közel 150 milliárd forintot nyertek a befektetéseiken az önkéntes kasszák, miközben 2022 első felében még 155,2 milliárdos mínuszt produkáltak. A tagdíjbevételek mérsékelt ütemben, 5,8 százalékkal nőttek az első hat hónapban éves alapon – így 75,9 milliárd forintot tettek ki –, miközben a kifizetések volumene 32,4 százalékkal megugrott.

Figyelemre méltó emellett, hogy a tagdíjbevételek emelkedésének javát most a munkáltatói hozzájárulások adták, amelyek összege 16,3 százalékkal, 20 milliárd forint környékére nőtt.

A kasszák taglétszámánál – a tavalyi, minimális bővülés után – ismét folytatódott a lassú, csökkenő trend: június végén már nem egészen 1,08 millió tagot tartottak nyilván a szektorban, nagyjából 20 ezerrel kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Az önkéntes nyugdíjkasszák portfóliójának összetétele nem változott drasztikusan a múlt év közepéhez képest, de azért történtek mozgások. A bankszámlán és készpénzben tartott eszközök aránya például 6,6-ről 2,6 százalékra olvadt egy év alatt, miközben a magyar állampapírok súlya 45,3-ről 47,6 százalékra nőtt. A befektetési jegyek részesedése – kissé meglepő módon – csökkent némileg a tortán belül, és közel két százalékponttal, 29,4 százalékra olvadt.

A magánnyugdíjpénztáraknál hasonlóan alakult a helyzet, legalábbis ami a vagyon alakulását illeti: a portfóliójuk mérete 11,3 százalékkal, 278,2 milliárd forintra emelkedett a június végéig számolt tizenkét hónap alatt, amelyben itt is kulcsszerep jutott a befektetéseken elért hozamoknak.

Utóbbiaknál az idei év első felében 27,5 milliárd forintos pluszt mutatott a mérleg, szemben az egy évvel korábbi, közel ugyanekkora veszteséggel.

A június végéig tartó egy évben nagyjából ezer tagot vesztettek a magánnyugdíjpénztárak, így az MNB által nyilvántartott létszám 51,7 ezer környékén alakult.

Ami pedig az egészség- és önsegélyező pénztárakat illeti, ott

érezhető mértékben, 4,6 százalékkal nőtt a taglétszám éves összevetésben, így hajszállal maradt el az 1,1 milliótól.

Szolgáltatási célú befizetésekből 41,6 milliárd forintnyi folyt be júniusi végéig, ami látványos ugrás az egy évvel korábbi 31,8 milliárdhoz képest. Dinamikusan nőttek ezzel együtt a szolgáltatási kiadások is, a 38,8 milliárd forintos összeg 26,2 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A pénztári alapokban kezelt vagyon így is közel 12 milliárd forinttal, 84,3 milliárd forint közelébe nőtt. Az egészségpénztári szektorban kimutatott szolgáltatói kifizetések legnagyobb részét változatlanul orvosi ellátásra és gyógyszerekre költik a tagok: előbbiek 14,4, utóbbiak pedig közel 15 milliárd forintot vittek el fél év alatt.