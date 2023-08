Magas kamatok mellett senki sem szeret hitelt felvenni, kivéve talán akkor, ha még a ráta további emelkedésre lehet számítani, vagy halaszthatatlan kiadásra kényszerülnek, például nem tudják tovább halogatni a költözést, a lakásfelújítást, netán az autócserét. Spekulálhat is az ügyfél, mondván, hogy a magas infláció mellett nem feltétlenül érdemes későbbre halasztani az olyan vásárlásokat, ahol az adott termék ára dinamikusan emelkedik, vagy magas szinten stagnál. Ilyenkor könnyen rosszul járhat az, aki kivár. Persze a legtöbben ilyen időszakban inkább a megélhetésükre fordítják azt a pénzt, amit hiteltörlesztésre költenének, vagy ha tehetik, megtartják, és magas hozamot remélve befektetik.

Bármilyen hitellel kapcsolatos változtatásra készülünk, érdemes akár több kalkulátorral is kiszámolni, melyik a legjobb megoldás. Fotó: Shutterstock

A számok önmagukért beszélnek. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az újonnan felvett lakáshitelek állománya 2023 májusában 64 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A leggyakrabban szintén lakáscélra használt Babaváró hitelből ugyanekkor 57 százalékkal vettek fel kevesebbet a háztartások, mint tavaly. A személyi kölcsönök iránt is csökkent a kereslet, bár ott nem olyan drasztikusan, csupán 15 százalékkal.

Aztán – a gazdasági ciklusok váltakozó természete folytán – a recessziót egyszer csak fellendülés váltja fel, amely alacsonyabb hitelkamatokat hoz. Ilyenkor pedig főhet mindazok feje, akik még bajlódnak a drága hiteleikkel, miközben a bankok már sokkal olcsóbb konstrukciókat kínálnak.

És itt jön el az a pont, amikor a változatlan, folyamatos törlesztés helyett a tettek mezejére léphetünk.

Hiába köteleztük el magunkat hosszú, akár 15-20 évre is egy fix kamatozású lakáshitel esetében, vagy vettünk fel személyi kölcsönt 7 éves futamidőre 15 százalékos kamattal, ezekben a hitelekben nem kell benne maradunk addig, míg a szerződésünk le nem jár, és vissza nem fizettük az összes tartozásunkat. „Néhány dologra viszont mindenképpen figyeljünk: egyrészt a személyi kölcsön kamata fix, ezért ott ez az alternatíva szóba sem jöhet. Másrészt a jelzáloghiteleknél a magas kamatra ne az legyen a válaszunk, hogy rövidebb kamatperiódust választunk. A rövid kamatperiódus ugyanis kockázatosabb, ilyenkor a hitelünk kamata a futamidő alatt gyakrabban változhat, tehát emelkedhet is. Akkor inkább később lépjünk” – figyelmeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője.

Ha tudjuk, törlesszük elő a hitelt

A legtöbb ügyfél jellemzően a hosszú időre megkötött hitelszerződések futamidejét igyekszik lerövidíteni. „A lakáshiteleknél például az adósok zöme nagyjából tíz évig törleszt, és a személyi kölcsönt sem fizetik szívesen öt évnél tovább” – hozza a tipikus példát kérdésünkre a pénzügyi szakértő. Majd kiemeli, hogy a hitelünket a futamidő alatt bármikor előtörleszthetjük.

Évi 200 ezer forintos értékhatárig az előtörlesztés ingyenes, felette azonban díja van, ami a hitel típusától függően 0,5–2 százalék között lehet.

Ha fogyasztóbarát lakáshitelünk van, azt lakás-takarékpénztári megtakarításból ingyenesen előtörleszthetjük.

Ha arra számítunk, hogy a jövőben nő a jövedelmünk, és a hitelünket lehetőleg szeretnénk előtörleszteni, akkor a hitel kiválasztásánál az elő-, illetve végtörlesztés díja is legyen a döntési szempontok között.

Előfordul, hogy a bankok a futamidő utolsó évében alacsonyabb díjat kérnek, de akkor meg már nem biztos, hogy érdemes előtörleszteni a hitelt. Az előtörlesztésre tehát a legjobb időpont valahol a futamidő közepén van.

Jelzáloghitelek hitelkiváltásra

Akármekkora kamat mellett vettük is fel a hitelünket, pár évente érdemes ránéznünk a bankok ajánlataira, és ha jelentős csökkenést tapasztalunk a kamatokban, akkor vegyük fontolóra, hogy lecseréljük a hitelünket egy olcsóbbra. Hitelkiváltásra jelzáloghitelt és személyi kölcsönt is felvehetünk, de a választás szempontjából nem mindegy, hogy milyen hitelt szeretnénk kiváltani. A hitelek között a lakáshiteleknek és a szabad felhasználású jelzáloghiteleknek a legalacsonyabb a kamatuk, ezért ha ilyen hitelünk van, akkor a hitelkiváltáshoz is jelzáloghitelt érdemes használni.

A lakáshiteleknél például az adósok zöme nagyjából tíz évig törleszt, és a személyi kölcsönt sem fizetik szívesen öt évnél tovább. Fotó: Shutterstock

A bankok egy része kifejezetten hitelkiváltáshoz is kínál jelzáloghitelt. Ilyen például az UniCredit Bank Hitelkiváltó jelzáloghitele vagy a MagNet Bank Stabil Ötös vagy Stabil Tízes Kiváltó hitele. Más bankoknál egyszerűen szabad felhasználású hitellel válthatjuk ki a korábbi kölcsönünket. Az UniCredit Bank termékével kiváltható lakáscélú jelzáloghitel, amely maximum 60 millió forint hitelösszegig érhető el, legfeljebb haminc évre, továbbá egyéb célú hitelek – ez akár személyi kölcsön is lehet –, amelyek esetén 15 millió forintot igényelhetünk, maximum tíz évre. Az igényelt hitelhez akár kamatkedvezményt is kaphatunk.

Hitelkiváltásnál arra figyeljünk, hogy ehhez is szükségünk lesz ingatlanfedezetre, ami nem biztos, hogy lehet ugyanaz az ingatlan, amelyhez a jelenlegi hitelünk kötődik. A hitelösszegünk pontosan a fennálló tartozásunk lesz, a kiváltást pedig a két bank rendezi egymás között.

Továbbá azt is megtehetjük, hogy új hitelt veszünk fel szabad felhasználásra, és abból saját magunk végtörlesztjük a régit, ám akkor az új hitel törlesztőrészletének a régi mellé kell „beférnie”, és nem biztos, hogy megkapjuk a szükséges összeget.

Adósságrendező hitelek

A klasszikus adósságrendező hitelek szintén jelzáloghitelek. Itt a különbség annyi, hogy ezzel általában több hitelt váltunk ki egyszerre. Az egyes bankok egyedileg határozzák meg, hogy pontosan milyen hiteleket válthatunk ki.

A bankok egy része kifejezetten hitelkiváltáshoz is kínál jelzáloghitelt.

Fotó: Shutterstock

Lehet köztük jelzáloghitel, személyi kölcsön, áruhitel, de akár hitelkártya-tartozás vagy folyószámla-hitelkeret is. „Az utóbbiak különösen drága hitelek, a kamatuk akár 40 százalék körül is lehet, szemben az adósságrendező hitelek 9-10 százalékos kamataival – utal rá a szakértő. – Ha tehát több drágább hitelünk is van, akkor érdemes őket egy olcsóbb hitelbe összevonni. Ez anyagilag is megéri, és a hiteltörlesztés is sokkal egyszerűbb és átláthatóbb.”

A személyi kölcsön is megoldás lehet

A személyi kölcsön is jól használható hitelkiváltásra. Ugyanúgy működik, mint az adósságrendező hitel, de mivel itt nincs ingatlanfedezet, az igénylési folyamat sokkal gyorsabb és egyszerűbb. Ebben az esetben is a bankok határozzák meg, hogy mit mivel válthatunk ki.

Olyan bankot keressünk, amelyik kiváltja mindazokat a hiteleket, amiket le szeretnénk cserélni.

Hitelkiváltásra, mindezek mellett, fogyasztóbarát személyi kölcsön is használható, amelyet több banknál is igényelhetünk, de nem biztos, hogy valóban ezzel járunk a legjobban. Érdemes online kalkulátort használni, és alaposan szétnézni a kölcsönök között.