Középiskolákkal bővül az Óbudai Egyetem Az Óbudai Egyetemhez kapcsolódik az a hír is, hogy két középiskola fenntartását is átvette. A közlemény szerint a Szinyei Merse Pál Gimnázium és az óvodát, általános, valamint középiskolát is működtető Orchidea Köznevelési Intézmény átvételével „a közeljövőt érintő gazdasági, technikai és technológiai innovációs kihívásokra is készen állnak majd a diákok, akik körében erősíteni szeretnék a STEM (a természettudományos, a technológiai, a mérnöki tudományos és a matematikai) területek népszerűségét”. „Kiindulópontunk az volt, hogy olyan, az újra nyitott, innovációmenedzsmentben érdekelt középiskolákkal együttműködve alakítsunk ki oktatási ökoszisztémát, amelyekből mindannyian versenyelőnyt kovácsolhatunk. Ettől kezdve a mi jelenlétünk hozzáadott értéket képvisel azzal, hogy erőteljesebben segíti az említett folyamatokat az egyetem részéről a jövőben akár tanárokkal, de legfőképp a diákok tehetséggondozásával” – nyilatkozta prof. dr. Kovács Levente rektor.