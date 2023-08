Bár előszeretettel támadja a magyarországi balliberális politikai oldal az akkumulátorgyárak építését, a szigorú környezetvédelmi előírások mellett zajló beruházások nemzetközi szinten is kiemelt jelentőségűek. Fokozott a verseny a fejlesztésekért, Magyarország pozíciója ebben elismerésre méltó – mutat rá a Magyar Nemzet cikke.

A Sunwoda kínai akkumulátorgyártó nemrég jelentette be: Nyíregyházán építi fel első európai üzemét.

Nem véletlen az országok között versenyfutás, miután a nagy tárolókapacitású akkumulátorok gyártása globálisan is az egyik legdinamikusabban bővülő ipari területnek számít. Kiemelkedő szerepe van a közlekedés dekarbonizációjában és a megújuló energiaforrások egyre szélesebb körű alkalmazásában. A fokozott autóipari igényeket jól mutatja, hogy 2022-ben az Európai Unióban több mint 1,1 millió új elektromos autót értékesítettek, ami 28 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest.

A Központi Statisztikai Hivatal elemzése rámutat, hogy a globális akkumulátorgyártás meghatározó szereplője Kína, 2021-ben ott gyártották a lítiumion-akkumulátorok háromnegyedét, az elektromos autóknak pedig több mint a felét.

Az akkumulátorgyártás hazánkban is stratégiai ágazattá vált, az elmúlt években az ipar húzóágazatának számított. Termelési értéke 2022-ben meghaladta a kétezermilliárd forintot, ezzel a feldolgozóipar negyedik legnagyobb szakágazata volt.

Az akkumulátorgyártást – jellegéből adódóan – nagyvállalati túlsúly, valamint erős exportorientáció jellemzi. Tavaly az értékesítési árbevétel 97 százaléka a külpiacokról származott. A termelés felfutásával párhuzamosan az alkalmazásban állók száma is kiemelkedően bővült az elmúlt években: 2022 végén már több mint hatezren dolgoztak az iparágban, hatszor annyian, mint 2019 elején.

A hazai akkumulátorgyártás kapacitásbővítése 2022-ben is folytatódott, 1400 milliárd forintot fordítottak ezen a területen beruházásokra, amivel a nemzetgazdaság egyik legnagyobb beruházójának számított – hívja fel a figyelmet a cikk. A feldolgozóipar beruházási értékének több mint harmadát jelentő villamosberendezés-gyártásban – az akkumulátorgyártó kapacitások kiépítésével összefüggő projekteknek köszönhetően – csaknem kétszer akkora volumenű fejlesztést valósítottak meg 2022-ben, mint a megelőző évben.

Az előrelépés az idén is folytatódik: nemrégiben jelentették be, hogy mintegy 580 milliárd forint értékű beruházással Nyíregyházán építi fel első európai üzemét a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai Sunwoda, és ennek nyomán több ezer új munkahely jön létre. Ennek kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a következőkre hívta fel a figyelmet: az elektromosautó-ipar nagy gyárépítései fogják meghatározni, hogy hol lesz gazdasági növekedés, és hol nem. Ez pedig nem csupán gazdasági, hanem környezetvédelmi ügy is, mivel a közlekedési szektor adja jelenleg a globális károsanyag-kibocsátás 14 százalékát.

A Sunwoda magyarországi fejlesztésével a világ tíz legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártója közül már öt lesz jelen hazánkban, világpiaci részesedésük 49,4 százalék a szektorban.

Tavaly világszerte tízmillió elektromos autót adtak el, ami az értékesítés 14 százalékát teszi ki, míg az idei első negyedévben 25 százalékos növekedést jegyeztek fel.