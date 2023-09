A jövőben nagymértékben javul a katonák lakhatási helyzete, ugyanis október elsejével számos településen emelkedik a lakáspénz alapösszege, amely albérletre és lakáslízingre is fordítható – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a honvédelmi tárca szombati közleménye szerint.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A kormány a rendvédelmi életpálya bevezetése és az eddig végrehajtott béremelések mellett, ezzel a megemelt támogatással is szeretné kifejezni megbecsülését a katonáknak, akik Magyarország védelmére esküdtek fel. A Magyar Honvédség megerősítése létszámában, eszközeiben és anyagi megbecsülésében mind Magyarország biztonságát szolgálják – olvasható a közleményben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, a Honvédelmi Minisztérium egyértelmű stratégiát folytat a lakhatástámogatást illetően. A tárcavezető kihangsúlyozta, hogy az október elsején hatályba lépő jogszabályváltozás értelmében módosulnak a lakáspénz összegét meghatározó települési kategóriák, valamint nő a támogatás alapösszege is.

A juttatás mértékét a katona családi állapota, rendfokozata és lakhelye is befolyásolja.

A miniszter kifejtette, hogy az új módosítás szerint minimum 90 ezer forint juttatást vehet fel, aki Budapesten és agglomerációjában – Érd kivételével – bérel vagy lízingel lakást, legalább 80 ezer forinttal számolhat az a katona, aki megyei jogú városban, Tatán, Pápán, Szentesen él, és szintén legalább 65 ezer forintos összegű támogatást kap, aki olyan településen lakik, ahol katonai szervezet működik. A többi településtípus esetében a juttatás összege minimum 60 ezer forint.

A honvédelmi tárca első embere arról is beszélt, hogy a változás nem érinti a lakáspénz összegét meghatározó rendfokozati szorzókat, további 20 ezer forintra jogosult az igénylő, ha házastársával vagy élettársával él, valamint gyermekenként ezután is 10 ezer forinttal emelkedik a havonta járó juttatás. Azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyermek után járó lakáspénz-kiegészítésnél azokat a gyermekeket lehet számításba venni, akik szintén a támogatott ingatlanban élnek, és utánuk a lakáspénzre jogosult, a házastárs vagy az élettárs családi pótlékot kap.