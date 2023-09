Először indították be a magyar légierő számára gyártott első KC–390 Millennium repülőgépet – erről töltött fel videót a YouTube-ra a brazil gyártó cég.

Most először indították el a magyar honvédségnek készülő első KC–390-es szállító repülőgépet. Fotó: Claudio Capucho / Embraer, illusztráció

Az Embraer jelezte, hogy a teszt bizonyította: a multifunkciós szállító repülőgép elektromos rendszereit telepítették, és azok működőképesek. Ennek a fázisnak az elérése azért is fontos, mert így tovább haladhat a gép végső összeszerelése. Most következnek

a konkrét repülési tesztekhez szükséges rendszerek beépítései.

A brazil repülőgépgyártó nagyvállalat végül emlékeztetett rá, hogy a most először felélesztett KC–390-es annak a szerződésnek a része, amelyet az Embraer a magyar kormánnyal írt alá két szállító repülőgép legyártására. A gépek a Magyar Honvédség és a magyar légierő képességeit növelik majd jelentősen.

Mit kell tudni az Embraerről, a brazil repülőgépgyártóról?

Az Embraer egy brazíliai székhelyű globális repülőgépipari vállalat. Az 1969-es alapítása óta eddig több mint 8000 repülőgépet szállított le. Túlzás nélkül gyártóóriás: az iparágban a foglalkoztatott munkaerő (mintegy 18 ezer fő) alapján a negyedik legnagyobb cég a Boeing, az Airbus és a Bombardier után. Ha az egy év alatt gyártott repülőgépek számát vesszük alapul, akkor már a harmadik, csak a Boeing és az Airbus előzi meg. A társaság civil, katonai és privát repülőgépeket egyaránt készít. Jelentőségét jól mutatja, hogy a világon minden tizedik másodpercben száll fel egy Embraer-gép, a kereskedelmi járatként szolgáló repülők pedig évente 145 millió utast szállítanak. Amerikában, Afrikában, Ázsiában és Európában egyaránt jelen van üzemekkel és adminisztratív központokkal. Több leányvállalattal is rendelkezik, köztük az elektromos repülőket gyártó, Eve nevű cég 2021-ben lépett a New York-i tőzsdére.

Mit kell tudni a magyar szállótó repülőgépről, a KC–390-ről?

A két darab KC–390-es hadszíntéri szállító repülőgép beszerzéséről még 2020 novemberében írta alá a szerződést a Honvédelmi Minisztériumban Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség akkori parancsnoka és Jackson Schneider, a brazil Embraer Defense and Security elnök-vezérigazgatója. A pontos ár nem ismert, mindenesetre iparági becslések szerint az egységár 85 millió dollárra tehető. A szerkezeti összeszerelés már 2021-ben megkezdődött, a vállalat Gaviao Peixotó-i üzemében először a törzs és a szárnyak fő alkatrészeinek szerkezeti paneljei és keretei készültek el. Az első repülőgép átadása 2024-ben várható, a beszerzés része a Honvédelmi és haderő-fejlesztési programnak.

Ahogy arról a Világgazdaság korábban is írt, a Magyarországnak szánt gépek légi utántöltési (AAR) konfigurációval is rendelkeznek majd – ez a Gripen vadászgépek szempontjából lényeges elem –, illetve az első olyan KC–390-esek lesznek a világon, amelyek a humanitárius küldetések végrehajtásához elengedhetetlen „intenzív osztály” konfigurációval is fel lesznek szerelve. Katonai és polgári küldetések teljesítésére egyaránt alkalmasak, valamint teljes mértékben NATO-kompatibilisek.

A KC–390 egy közepes méretű, sugárhajtású, multifunkciós, rámpás szállító repülőgép, kiemelkedő rendelkezésre állási és alacsony életciklusköltség-mutatókkal. Terhelhetősége 23 tonna. Hatótávolsága teljes terheléssel 2100, üresen pedig 6130 kilométer, ami a raktérben elhelyezett póttartályokkal 8500 kilométerre növelhető. Az Airportal.hu korábban arról írt, hogy ezekre a repülőgépekre azért van szüksége a Magyar Honvédségnek, mert az Antonov An–26-os katonai teherszállítók végleg kiöregedtek. Az utolsó példányt 2020. júniusban vonták ki a szolgálatból.