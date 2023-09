Orbán Viktor: kiszúrtak a magyar családokkal az ukránok

Akinek van gyereke, úgy gondolkodik, hogy ha 2023-ban születik unokája, akkor a most megszülető unokája 2103-ban még élni fog. Ezért olyan döntéseket kell hozni, amiben az unokája életét meghatározzák, szerinte nem elrugaszkodott erről a világról gondolkodni. Ugyanakkor vannak akiknek nincsenek gyerekei, ők nem gondolkodnak erről, talán többen is vannak. Ezért a demográfia kérdése az európai napirendre fel sem kerül. A másik probléma, hogy vannak olyan emberek, akik azt gondolják a világról, hogy nincs fontosabb, mint az egyén, és így nem lesz gyermek. A demográfiai fórumnak is az volt a feladata, hogy vannak dolgok a világban, amelyek fontosabbak az egyénnél, tehát a közgondolkodást kellene megváltoztatni.

A miniszterelnök személyes célkitűzése, hogy olyan országot építsen, amiben a gyermekes családok jobban élhetnek, mint a nem családosok.

Arra a kérdésre, hogy az eddigi eredményeket milyennek értékeli, azt mondta, a magyar embert kevésbé érdeklik az eddigi eredmények, pedig vannak eredmények. A miniszterelnök nem szívesen beszél a sikerekről, mert a "magyar fejben az keveset ér", de inkább arról kell gondolkozni, hogy lehet továbblépni.