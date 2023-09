A budapesti székhelyű Billion Up Kft. vehette meg a taszári repteret – írja az Mfor.hu az ingatlan tulajdoni lapjára hivatkozva. A lap szerint az új tulajdonost június 20-án jegyezték be.

Ázsiai tulajdonosa lett a taszári repülőtérnek. Fotó: Lang Róbert

Ki vásárolta meg a taszári repteret?

A Billion Up. Kft. társaság alapítója és tulajdonosa a hongkongi székhelyű, 1991-ben létrejött Billion Up Development Limited. Ez a vállalkozás ingatlanfejlesztéssel foglalkozik. A magyar céget még 2020-ban hozták létre, majd az idén tavasszal mintegy 3,6 milliárd forintos ajánlattal megnyerték az állam által kiírt licitet az egykori légibázisért.

Ez egyébként jóval meghaladta az 2,6 milliárd forintos indulóárat.

A honkongi Billion Up ügyvezetője nem ismeretlen Magyarországon: Hsieh Yi-Chen ügyvezeti azt a Famous Yield Enterprises Limited céget is, amely a Pápai Húsüzemet 2016-ban megvásárolta. Ez a két társaság egyébként ugyanannak a hongkongi irodaháznak a 11. emeletére van bejegyezve. Ugyanakkor a lap szerint a Billion Up Kft. végső soron a a Chi Fu csoporthoz köthető, amelynek tulajdonosa a magyar állampolgársággal is rendelkező Frank Liu tajvani milliárdos, tehát végső soron az ő érdekeltségébe került a taszári reptér.

Mi lehet a taszári reptér helyén?

Az amerikai légierő által is használt taszári légibázis egykoron MH Kapos Bázisrepülőtér néven működött egészen 2005-ig. Akkor gazdasági megfontolásokból bezárták. Ahogy arról a Világgazdaság korábban írt, egy 2021-es novemberi kormánydöntés még arról szólt, hogy a taszári repülőtér területét kereskedelmi, ipari és logisztikai céllal hasznosítják úgy, hogy kereskedelmi repülőtér jöjjön létre. Ezt azonban 2023 elején visszavonták és új kormányhatározat jelent meg. Ebben már az állt, hogy a kormány egyetért a taszári repülőtér területén nyilvántartott ingatlanok kereskedelmi, ipari és logisztikai célú hasznosításával. A beruházás megvalósítása érdekében a kabinet úgy határozott, hogy a taszári repülőtér területét alkotó ingatlanokat versenyeztetéssel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által működtetett elektronikus árverési rendszer útján értékesítik.

Azóta tehát megvan a nyertes, Taszár község polgármestere pedig egy Facebook-bejegyzésben már fejlesztési koncepciókról is ír a nemzetközi befektetői csoporttal. Varjas András arról írt, hogy több elképzelés is van az asztalon, konkrétumot pedig várhatóan még az idén látni fognak.