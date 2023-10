Szeptemberben még mindig 10 százalék fölött nőttek az élelmiszerárak Magyarországon, ami ugyan még mindig magas, de legalább messze vagyunk az év elején látott 40 százalék fölötti drágulástól. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy bizonyos termékek már olcsóbbak mint év elején. Ezeket próbáltuk összeszedni, de nemcsak a KSH átlagárait, hanem az árfigyelő adatbázist is megnéztük, és találtunk néhány igazán meglepő árcsökkenést.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Leginkább a tejtermékek ára mérséklődött

Horribilis drágulást láttunk a tejtermékeknél az elmúlt időszakban, főleg év elején: a KSH szerint 2023 januárjában egy kiló trappista sajt 4650 forintba került, ami egészen döbbenetes ár ahhoz képest, hogy 2022 első hónapjában még 2400 forint volt, tehát egy év alatt közel duplájára emelkedett.

Ugyanez most szeptemberben már csak 2910 forint volt, azaz 1700 forinttal került kevesebbe, ráadásul az online árfigyelő adatbázisa alapján, ami ugyan csak a multikat listázza, de már 2000 forint alatt is találunk trappistát kilós kiszerelésben.

A tej piaci árának mérséklődése visszaköszön a többi termék árában is: jelentősen csökkent az ára a 12 százalékos zsírtartalmú, 325–450 grammos tejfölnek és a 100 grammos kiszerelésű vajnak is, előbbi 110 forinttal, utóbbi 200 forinttal lett olcsóbb bő fél év alatt, bár jegyezzük meg, még mindkét termék azért messze van a korábbi árszintjétől, de legalább elviselhetőbbé vált.

Több mint egy éve volt ilyen olcsó a spagetti, a rétes liszt és a tojás, kevesebbe kerül a kenyér is

A rétesliszt tavaly év végén volt a legdrágább, akkor 480 forintba került egy kiló, azóta viszont száz forinttal kell kevesebbet fizetni érte, a 382 forintos szeptemberi ár 2022 nyara óta a legalacsonyabb érték. Ettől is kedvezőbben juthatunk hozzá, ha ellátogatunk valamelyik diszkontba, az árfigyelő szerint 4 lánc is kereken 200 forintért árulja.

A 4 tojásos spagetti átlagára a múlt hónapban 685 forint volt, itt is a legmagasabb árat januárban mérte a KSH, azóta 161 forinttal lett olcsóbb. Egyébként 2022 elején még 479 forintba került, jó hír viszont,

ennél is kevesebbért juthatunk hozzá, ha tudatosan vásárolunk, ugyanis jelenleg 6 kiskerlánc is 399 forintért árulja a saját márkás termékét.

A tojás ára februárban érte el a rekordot, akkor 10 db 912 forintba került, most szeptemberben már „csak” 754 forintot kellett fizetne érte, tehát itt is 160 forinttal csökkent az ár. Ráadásul a nagyobb üzletláncoknál már 500 forint alatt is találunk, igaz valószínűleg kevésbé jó minőségű, S méretű tojást. A kenyérnél minimális elmozdulás látható az 1000 forintos rekordártól, szeptemberben még mindig 896 forint volt. A diszkontokban viszont 558 forintért is kapható a kilós vekni.

A húsok viszont drágultak

Ahol viszont kevésbé látható javulás, azok a hústermékek, a marhahús (4220 forintról 4650 forintra), a sertéscomb (1620 forintról 1840 forintra) és a csirkemell ára (1760 forintról 1960 forintra) is év eleje óta 10 százalékkal drágult, nem függetlenül az árstopok augusztusi kivezetésétől. Ugyanakkor a teljes képhez hozzátartozik, a szomszédos országokban ezektől sokkal durvább árakkal találkozhatunk, lényegében csirkemell sehol sem kapható 2500 forint alatt, sőt, például Horvátországban vagy Szlovákiában is 3000 forintot elkérnek egy kilóért. Egyedül a pulykemell lett olcsóbb idehaza, a 3070 forintos kilonkénti ár tavaly év végi árszintnek felel meg, ami pedig a csirkecombot illeti, stabilan tartja magát a 1320 forintos árral.

Ellentétes hatások a zöldségeknél

Érdekes folyamatok zajlanak a zöldségeknél, miközben a sárgarépa vagy a vöröshagyma még mindig drágább, mint pár hónappal ezelőtt (előbbi 616 forint volt szeptemberben, utóbbi 568 forint), a paradicsom 664 forintos átlagára az elmúlt két év egyik legjobb értéke, bár itt a következő hónapok lesznek az érdekesek, amikor a szezonális hatások miatt jelentős drágulás szokott bekövetkezni. Tavaly októberben már 1000 forint fölé ugrott a paradicsom ára, majd egészen 1870 forintig repült.