A Béres Gyógyszergyár Zrt. életében mekkora a jelentősége a pénteken megünnepelt beruházásnak?

Közel három évtizede vagyunk ezen a telephelyen. A korábbi években – akár csak tíz éve is – fokozatosan, szerényebben ruháztunk be, a mostani, 8,3 milliárd forintos fejlesztés a mi léptékünkön már jelentősnek számít. A pénzügyi adatokat sorra venni talán felesleges, mert a tartalom az, ami fontos. Mindig ott fejlesztettünk a termelési láncunkban, ahol szűk keresztmetszet mutatkozott: ilyen volt például a megvásárolt öreg épületek felújítása, modernizálása. Ugyanakkor a gyógyszergyártás minősége legfőképpen az eszközökön, mérési módszereken és a szakembereken múlik.

Béres József tudna ajánlani nagyon jó könyveket a fenntarthatóságról

A gyártás körülményeit illetően – a laikus nem feltétlenül tudja – igen szigorú jogszabályi előírásoknak kell megfelelni. Ezt fejezi ki a GMP mozaikszó, a Good Manufacturing Practice, azaz a helyes gyártási gyakorlat. A gyógyszereket tárolni is kizáróan szabályozott, ellenőrzött körülmények között lehet. A mostani beruházás egyrészt a kutatás-fejlesztés és minőségbiztosítás fejlesztését célozta, az összeg nagyobb hányadát pedig gyógyszertárolásra alkalmas automata raktár kiépítésére fordítottuk.

A kurrens témának számító fenntarthatóságra mennyire figyeltek a projekt során?

Erősen. Fontos szempont volt, hogy a beruházás energetikailag megfeleljen a mai kor követelményeinek. Párhuzamosan zajlott a telephelyen egy napelemrendszer kiépítése is, amely már megkezdte a működését, és azzal számolunk, hogy az elektromos energiaigényünk negyedét fogja kiváltani. Környezetvédelmi szempontokra is figyeltünk, hiszen a gyógyszergyártás során óhatatlanul keletkeznek szennyezett és/vagy hulladékanyagok. Ennek kezelésére új, intelligens hulladék- és veszélyeshulladék-tároló került kiépítésre.

Az ilyen típusú fejlesztéseket a filozófiai vagy a gazdasági szempontok vezették inkább?

Is-is. A fenntarthatóságról tudnék ajánlani nagyon jó könyveket, mindannyian tudjuk, nagyon nehéz feladatról van szó.

Számunkra lényeges, hogy a követelményeknek, a jogszabályoknak és a szellemiségnek is megfeleljünk: igyekeznünk kell együtt haladni a korral és a lehetőségekkel.

Az elmúlt évtizedben többször foglalkoztunk már a megújuló energiák alkalmazásával, de megvalósításába csak most tudtunk belekezdeni. Ennek oka az, hogy a napelemek, hőszivattyúk alkalmazása már nemcsak trend, de a magas energiaárak miatt – különösen, hogy támogatást is igénybe tudtunk rá venni – a beruházás megtérülő.

A 200 milliós számla 1200 milliósra nőtt

Miként hatott a vállalatra a közelmúlt sok eseménye: a koronavírus-járvány, a háború, az inflációs környezet, valamint az árfolyam-ingadozás?

Nagymértékben hatással voltak, sőt, vannak ránk is. A pandémia idején a forgalmunkra nyilván nem panaszkodhattunk, viszont az ellátási lánc sérülése sok esetben okozott problémát, számos alkalommal nagy fokú kreativitásra volt szükségünk az alapanyagok beszerzéséhez. Olykor egészen új piacokról kellett vásárolnunk, amelynek a plusz nehézségét az jelentette, hogy mi csakis GMP-körülmények között előállított alapanyagokat tudunk a termékeinkhez felhasználni, hiszen még az étrend-kiegészítőinket is gyógyszergyártási körülmények között készítjük. Mire azonban a helyzet normalizálódott, jött a háború. Az inflációs környezet, az áremelkedések – alapanyag, szállítás és főleg energia –, a banki költségek, valamint a béremelések is jelentősen emelték a kiadásainkat. Hát, nem könnyű a helyzet…

Még az étrend-kiegészítőket is a gyógyszerekre érvényes, szigorúbb szabályok betartásával készítik

Nagyságrendileg mekkorák voltak a csapások?

Ha a cégnek a gáz- és villanyszámlája, mondjuk, 200 millió forint volt, ahhoz ma nyugodtan hozzátehetünk egy milliárdot. Ezért is csináltuk meg a napelem-beruházást, mert az új energiaárak tudatában és a támogatás segítségével rövid távon is megtérül.

Mivel az extraprofit-adó is terhel minket, eredménytermelés szempontjából nem állunk jól, lényegében az utóbbi két évben azért dolgoztunk, hogy a megnövekedett költségeinket kitermeljük.

Ám előre tekintünk, és azért fejlesztünk, hogy hatékonyabbak legyünk. A mostani projekt több mint 8 milliárdos összértékéből 2,55 milliárd volt a kormányzati támogatás, és hisszük, hogy ez mindkét félnek megtérülő beruházás lesz.

Az ember már be sem mehet a raktárba

A sok szektorban jelentkező munkaerőhiány a Béresig is elért már?

Mi még nem panaszkodunk. Amikor létrehoztuk a gyártóbázisunkat Szolnokon, új szakmát honosítottunk meg a körzetben, hiszen itt a patikákon kívül nem lehetett gyógyszerészeket találni. Akkor még a határon túlról is szükség volt pótlásra, mára gyűjtőhely lettünk: nemcsak gyógyszerészünk van, hanem vegyészünk, vegyésztechnikusunk is. Kooperálunk a helyi középszintű szakoktatási intézményekkel. A Szolnokon dolgozó több mint négyszáz munkatársunk jelentős része betanított munkás: ez azt jelenti, hogy a gyárba kerülve a dolgozók speciális gyártóeszköz mellett negyed-félév alatt elsajátítják a megfelelő munkafázist. Ez a munkavállalói réteg nem túl magasan bérezett, így könnyebben elcsábíthatók, sajnos e körben van bizonyos fluktuáció nálunk is. Vezetői szinten azonban rendkívül stabilak vagyunk, nemcsak Szolnokon, hanem a cég egészét nézve is.

A kis, lapos robotocskákkal dolgozó automatizált magasraktár

Ha már az egyszerűbb munkafolyamatok szóba kerültek: mennyire automatizált a gyártás, használják a világhódító mesterséges intelligenciát is?

A bemérés fázisait leszámítva a gyártó-töltő-csomagoló folyamat nagy része automatizált. A frissen átadott raktár is egy automatizált magasraktár, tehát az elején és végén található ember, de közte, amikor a raklapok bekerülnek a belső térbe, fel a polcokra, ott nincs emberi erő, sőt, nem is mehet be ember. A targonca is program és kódok szerint megy és tárol.

Az ukrán gyógyszerpiacot is elvitte a háború

A közelmúlt nehézségei után mit hozhat a közeljövő?

Ukrajna volt az egyik fő piacunk – de jött a háború, és képviseletünket jelentős mértékben le kellett építenünk. Másik fő piacunk Románia, ahol szintén erősen negatív hatása volt a háborúnak, mert nincs rezsivédelem, így az emberek a fogyó pénzüket arra költötték, hogy a megdráguló számláikat kifizessék, ott tehát szintén jelentkezett forgalmi visszaesés. Ám mostanában kicsit optimistábban tekintünk a jövőbe, úgy tűnik, az iparág lassan ki tud mászni a gödörből. A magyar piacon nem érzékeltünk jelentős forgalmi visszaesést,

a mi ágazatunkban nem csökkent lényegesen a fizetőképes kereslet, de a költségeink a csillagos égben vannak, ma ez a legnagyobb problémánk.

Úgyhogy a Béres Vállalatcsoport minden eresztékében spórolunk, racionalizálunk, minden tőlünk telhetőt megteszünk. Ugyanakkor az infláció, a banki kamatok tőlünk függetlenek, ezért bízunk abban, hogy még ebben az évben, ám jövőre mindenképpen enyhülnek, és abban is bízunk, hogy a piacaink sem szűkülnek.