„Az elmúlt évek válságai megmutatták, hogy a szuverenitás politikai és gazdasági értelemben is alapvető fontosságú Magyarország számára” – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki új üzemegységének átadóünnepségén. A mostani, részben kormánytámogatással megvalósuló invesztícióban a legmagasabb elvárásoknak megfelelő, korszerű, 680 négyzetméter területű kutatás-fejlesztési laboratóriumot, illetve egy 6000 raklap tárolására alkalmas, automatizált, 4120 négyzetméteres magasraktárat hoztak létre. A fejlesztés keretében az irodai és szociális létesítmények mellett – a környezetvédelmi előírásokat szem előtt tartva – kialakításra került egy hulladék- és veszélyeshulladék-tároló épület is. Emellett 24 új munkahely is létrejött a térségben. A beruházáshoz

laboratóriumi és

raktártechnológiai eszközök, valamint

gyártógépek vásárlása is kapcsolódott.

Fotó: Béres Gyógyszergyár Zrt.

Varga az átadáson rámutatott: a járvány után az orosz–ukrán háborút övező szankciós viták is rávilágítottak arra, hogy a saját érdekeink képviselete jelentősen meghatározza az ország biztonságát és gazdasági kilátásait. Ha ugyanis az európai központra bíztuk volna a sorsunkat, akkor ma nem lenne például megfizethető gázellátás a magyar gazdaság számára. A tárcavezető szerint

a saját vélemény melletti kiállásunknak köszönhető az az egymillió új munkahely, amelyet 2010 óta a magyar gazdaság szereplőivel jól együttműködve, de a nemzetközi szinten inkább ellenszélben hoztunk létre.

A miniszter hangsúlyozta: a kormány egyik fontos gazdaságpolitikai alapvetése, hogy a támogatott fejlesztések a területi kiegyenlítést szolgálják, a másik cél pedig a helyi munkahelyteremtés, a már létrehozott munkahelyek megőrzése. A munkahelyteremtés kérdése Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében már a kormányváltáskor is különösen is fontos volt, az elmúlt évtizedben sikerült megfelezni a térségben a munkanélküliséget.

A Béres-termékek 28 éve készülnek saját gyártással, kutatás-fejlesztési és minőségbiztosítási háttérrel a társaság szolnoki üzemében, ahol – a jelenlegi beruházást is figyelembe véve – eddig 25 milliárd forint feletti értékben történtek fejlesztések.

Fotó: Béres Gyógyszergyár Zrt.

„Hazánk legnagyobb magyar tulajdonú gyógyszergyártó vállalataként olyan értékteremtő és értékálló beruházásokba forgatjuk vissza nyereségünket, mint amilyen a most átadott új szolnoki részleg is. Készítményeink saját, világszínvonalú fejlesztőlaboratóriumainkban születnek, és saját gyárunkban készülnek. Aki Béres-terméket választ, biztos lehet benne, hogy kiváló minőségű, biztonságos készítménnyel járul hozzá az egészségéhez” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke.

A Béres Részvénytársaság 1995-ben vásárolta meg a Szolnok Megyei Gyógyszertári Központ jogutódját, a Pharmasol Részvénytársaságot, azóta ebben a gyártóüzemben zajlik a termelés. Míg a kilencvenes évek elején a Béres Csepp mellett a Béres C-vitamin és négyféle Béres-pezsgőtabletta alkották a termékpalettát, jelenleg már 146-féle Béres-készítmény van a piacon 244-féle kiszerelésben. A vállalat nettó árbevétele 19 131 925 000 forint volt 2022-ben.