A kormány több mint 12 órás ülést tartott, ennek során hosszan tárgyaltunk a jelenlegi brüsszeli helyzetről –kezdte a kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető jelezte, hogy idén december 14-én uniós csúcs lesz, ahol napirenden lesz a költségvetés módosítása és Ukrajna EU csatlakozása.

Azt látjuk, hogy mindkét ügy előkészítetetlen

– fogalmazott a miniszter, aki szerint a bizottság súlyos mulasztása, hogy a költségvetést úgy akarja módosítani, hogy nem hajtja végre. Nemcsak Magyarország és Lengyelország nem kapja meg a neki járó forrásaikat, hanem ott van még a helyreállítási alap, ahol a kifizetések rendkívül lassan haladnak.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

"Nem hiszünk az ígéretekben, annak hiszünk, ha nekünk folyósítják az uniós forrásokat" – mondta a tárcavezető, aki szerint Ukrajna nem felel meg a kritériumoknak, ezért ennek az előterjesztésnek az időzítettsége sem megfelelő.

Hangsúlyozta, semmilyen hatástanulmány nem áll rendelkezésre, ami azt támasztaná alá hogy mit jelent az EU költségvetésének, mit jelent a kohéziós alapoknál és hány kedvezményezett tagállam válna nettó befizetővé.

Jelezte, hogy semmilyen közös döntéshez nem járulnak hozzá, ez azonban nem jelenti azt, hogy vétóznának.

Úgy látják, a leghelyesebb, hogy a választópolgárokhoz fordulnak inkább a nemzeti konzultáció formájában.

Döntött a kormány a kamatstopról

A kormány a kamatsopról is döntött, bár csökkennek a kamatok, de úgy vélik, hogy indokolt, hogy megvédjék a magas kamatoktól a családokat és a vállalatokat.

A vállalatok esetében a kamatsopot április 1-ig meghosszabbítják, a családok esetében pedig 2024 július elsejéig.

Emellett a diákhitel kamattámogatását is fél évvel meghosszabbítják. "Látjuk azt, hogy a kamatstop intézménye támadása alatt áll", jegyezte meg a tárcavezető, hozzátéve, hogy ezeket a támadásokat nem veszik figyelembe.

A zöld energia termelését és tárolását is támogatja a kormány

A kormány elkötelezett a zöld energia tárolása mellett, ezért is hoztak döntéseket korábban. Mint mondta, a magyar gazdaság jövője a zöld energia, emiatt írtak ki napelemek telepítésére 75 milliárd forint értékben pályázatot, ezt most a vállalatokra is kiterjesztik, lehetőséget adnak, hogy tárolókapacitások kiépítésére fordítsák.

A pályázatok ki fogják írni, amelyekre február 25-ig jelentkezhetnek a vállalatok, ezeket a beruházásokat 2026 április 30-ig kell befejezniük.

Úgy gondolják, hogy ezzel hozzájárulnak, hogy a zöld energiát termelni és tárolni is lehessen, ez azért is fontos, mert a szén dioxid kvótát értékesíteni tudja az ország, ami a költségvetés számára is előnyös.

Veszélyes Gyurcsány mellé kerülni

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, egy kiváló jogásznak, mint Tordai Csaba is veszélyes Gyurcsány és Karácsony mellé kerülnie, ezért tisztáznia kell magát. "Alapvető kérdésekre muszály választ kapnia a közvéleménynek Karácsony mozgalmának és a baloldal külföldi finanszírozásáról", mondta. A nemzeti konzultációval kapcsolatban arra bíztatja a baloldali választópolgárakat, hogy töltsék ki.

A szuverenitásvédelmi törvényjavaslat kapcsán azt mondta, hogy erőteljes kettős mérce van Magyarországgal kapcsolatban Brüsszelben, a bizottság hasonló céloktól vezéreltetve próbálja az átláthatóságot erősíteni.

Nem látom a realitását annak, hogy a magyar zöldek, kommunisták, liberálisok más álláspontot képviselnének, még mind a migrációt támogatják

– mondta a miniszter az EP választásokkal kapcsolatban.

A szociális juttatások csak január elsejétől emelkednek

Tépjék össze és dobják ki – mondta arra az újságírói kérdésre Gulyás, hogy a bankoktól sokan olyan leveleket kapnak, amelyben januártól magasabb kamatfizetésre szólítják fel őket. A minimálbér-emelés kapcsán jelezte, hogy van egy jogszabályi rend, ami azt jelentette eddig, hogy január elsejétől emelkedtek a szociális juttatások, ezt továbbra is fenntartják, annak ellenére, hogy december elsejei minimálbér-emelésben partnerek voltak. Tehát a minimálbér-emeléshez kötött megemelt juttatásokat csak februárban kapják meg az érintettek.

A frakciónak kell véleményt alkotnia főváros és Svédország esetében is

A frakciónak kell a véleményt kialakítani, mondta arra a kérdésre, hogy a Mi hazánk javaslata alapján a fővárosi önkormányzati választásokon visszatérnének a 2010 előtti gyakorlathoz és ismét arányos lenne a választási rendszer. "Várjuk meg a parlamenti vitát" – jegyezte meg.

Az országgyűlés kezében vagyunk

– válaszolta a Nato csatlakozás parlamenti ratifikációját firtató kérdésre, annak ellenére, hogy a kormány támogatja. Arról viszont még nincsen kormányzati döntés, hogy a 14 év alattiak ingyenesen tömegközlekedjenek, előterjesztés nem volt a kormány asztalán. Hangsúlyozta, ha valaki olyan javaslatot fogad el, függetlenül attól, hogy pontosan ki javasolja, ami segíti a családokat, az egy jó döntés lehet.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Kifizeti a kormány a kórházak adósságát, a tankerületeknél a belügy vizsgálódik

Gulyás szerint fel kell tárni azt, hogy miért halmozódott fel a korábbi éveknél nagyobb tartozás a kórházaknál, miközben nagyvonalúbb lett a finanszírozás. Ugyanakkor hangsúlyozta, ki fogják fizetni, ami igaz az év végéig felmerülő adósságokra is. A tankerületeknél kialakuló adósságokkal kapcsolatban is azt hangsúlyozta, hogy fel kell tárni az okokat, ami a Belügyminisztérium feladata, ezt követően dönt a kormány. Várhatóan egy hónapon belül kapnak a szaktárcától tájékoztatást.

A rezsivédelmi alap forrásaival kapcsolatban vizsgálják, hogy azok elegendőek-e. Egyelőre azt tudják mondani, hogy idén 1000 milliárdot fizetett ki a költségvetés, hogy a rezsivédelmet fenntartsák és hogy az átlagfogyasztásig biztosítsák. A Nemzetközi Beruházási Bank esetében felszámolási eljárás szabályai szerint az állam érvényesíti az igényeit, ez vagyonra is érvényesíthető. A lánchíd palota a legnagyobb érték, amivel a tartozás csökkenthető.

Hétfőn tájékoztat Lázár a "mini-Dubajról", nem állnak vissza a magyar kisebbség jogai Ukrajnában

A Gazdasági Versenyhivatal dolgozik az online árfigyelő adatbázisban elérhető termékkörök bővítésén, várhatóan még decemberben erre sor kerülhet, mondta Szentkirályi Alexandra, hozzátette, hogy a cél az lenne, hogy a karácsonyi ünnepek előtt ez megtörténjen. A GVH az élelmiszerláncokkal egyeztet még.

Gulyás jelezte, hogy csekély hajlandóságot lát a magyar kormány az ukrajnai magyarok oktatási jogainak helyreállításában, annak ellenére, hogy most van egy javaslat az ukrán parlament előtt, de szerinte az nem a korábbi, 2017 előtti állapot visszaállítását eredményezi. A tárcavezető elismerte, hogy tárgyalnak a mini-Dubajról elhíresült fővárosi fejlesztési tervekről.

Erről hétfőn ad tájékoztatást Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A miniszter egy másik kérdésre válaszolva elmondta, csak nagyon szerény mértékben enyhül a migrációs helyzet.

Brüsszel nem támogatja, hogy védjék a határt, fenntartható a magyar nyugdíjrendszer

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, az EU-nak nincs válasza a határvédelemre, és nem támogatja, hogy erővel védjék a határt. Jó tagállami válaszok vannak, és ezért hozták létre Magyarországon a határvadász századokat – tette hozzá. "Az EU nem segíti, hanem a határok védelmét segítő szabályokat támadják, és megpróbálják megsemmisíteni őket" – mondta.

Gulyás szerint EU elvárja, hogy minden tagállam, aki a helyreállítási alapból részesül, az bizonyos tanulmányokat készítsen. Ezért meg kell nézni, hogy a magyar nyugdíjrendszer hosszú távon fenntartható-e.

A magyar nyugdíjrendszer hosszú távon fenntartható, a következő 10 évben semmilyen fenntarthatósági probléma nem veszélyezteti

– csapta le egyből a választ a miniszter. Az egészségügyre rátérve jelezte, hogy a magyar várólisták sokkal rövidebbek, mint máshol Európában, ám a Belügyminisztérium most mégis kidolgoz egy eljárást, amitől azt várják, hogy ott ahol valóban ez gondot okoz, ott rövidítsék a várólistákat.

Tovább szigoríthatnak, ha a magyarok kirúgják, hogy külföldieket felvegyenek

Magyarországon egyelőre munkaerőhiány van, segít a kormányhivatal és a gazdasági helyzet is, hogy ha bárki elveszíti az állását, az újra munkát találjon, mondta a Continental makói gyárában történt kirúgásokról. Ha a kormány azt látja, hogy kirúgják a magyarokat és külföldieket vesznek fel, akkor vizsgálatra van szükség vagy szankciókra, vagy adott esetben jogszabályok szigorítására.

Passzív eutanázia Magyarországon ma is van

– mondta a miniszter Karsai Dániel ügyére rátérve, hozzátéve, bárki visszautasíthatja a kórházi kezelést. Szerinte veszélyes ajtót nyitna az aktív eutanázia bevezetése, amit 5 országban alkalmaznak az unióban.

Nemzeti minimum kellene a politika vitákról

Úgy viselkedik, mint aki nem ebben az országban szerezte volna a mandátumát, mondta a miniszter Donáth Anna európai parlamenti képviselőről, aki a EP-ben kritizálta a most készülő szuverenitásvédelmi jogszabályt. A tárcavezető örülne annak, ha lenne egy nemzeti minimum, hogy a saját vitáikat nem viszik ki külföldre. Azt meg különösen sajnálja, hogy nem értenek egyet abban, hogy többet keressenek a magyar tanárok, különben nem akadályoznák úton útfélen.

A párizsi klímaegyezmény kapcsán arról beszélt Gulyás Gergely a nagy államok nem tartották be a vállalásaikat, Magyarország viszont csökkentette a saját kibocsájtását. "Kína és az USA esetében rossz irányú folyamatokat látunk, a klímacélok nem fognak megvalósulni" – tette hozzá.

A háború kitörésének kizárólagos felelőssége Oroszországot terheli

Oroszország felelőssége nem kérdőjeleződik meg, az már más kérdés, hogy Ukrajna és a nyugati országok bölcsen jártak-e vagy sem a háborút megelőző évtizedben, mondta a tárcavezető, aki szerint ugyan felvethető, hogy helyesen jártak-e el az ukránok az orosz kisebbséggel szemben, a háború kitörésének kizárólagos felelőssége Oroszországot terheli. Gulyás kérdésre elmondta, a Szuverenitásvédelmi Hatóság külföldi befolyást és finanszírozást vizsgálhat, de a sajtószabadságot nem érinti a hatóság működése. Arról is beszélt, hogy egyelőre nem hozott döntést a Fidesz elnöksége arról, hogy kit támogat főpolgármester-jelöltként.

A kormány nem szól bele a monetáris politikába

A kormány véleménye, hogy jobb lenne egy alacsonyabb kamatszint és egy gyorsabb kamatcsökkentés

– mondta újságírói kérdésre Gulyás, hozzátéve, hogy ennek ellenére a monetáris politikába nem szólnak bele, nem gyakorolnak nyomást. Arra a kérdésre, hogy egy újabb világjárvány elindulhat-e, azt mondta, hogy arról tudnak, hogy Kínában van egy fiatalokat sújtó járvány, ám ennek lefolyása és terjedése nem olyan gyors, mint a covidé volt. De jelezte, hogy plusz információjuk nincsen.

Európa érdeke, hogy a nyugat-balkáni országok minél előbb csatlakozzanak az EU-hoz

Gulyás kérdésre elmondta, hogy sérelemdíj jár azoknak, akik forgalomból kivont ételt fogyasztottak saját hibájukon kívül, és emiatt egészségkárosodást szenvednek. Ezekben az esetekben a károsultaknak pert kell indítaniuk. A miniszer közölte, a magyar élelmiszerbiztonság jó. Gulyás kérdésre elmondta, Magyarország és egyben Európa érdeke, hogy a nyugat-balkáni országok minél előbb csatlakozzanak az EU-hoz.

Ha nem vesszük fel őket, inkorrekt módon járunk velük szemben, akkor másfelé fordulnak majd

– vélekedett, ami pedig a megosztottságot erősíti szerinte.

Stabil növekedésre számít a kormány 2024-ben, a reptér az aranytojást tojó tyúk

A miniszter szerint jövőre stabil gazdasági növekedésre számít a kabinet. A teljes foglalkoztatottság fennmarad 2024-ben is, és 10-15 százalék lehet a keresletnövekedés.

A reptér az aranytojást tojó tyúk

– indokolta a reptér visszavásárlását a nehéz gazdasági helyzet ellenére. A tárcavezető szerint hacsak a magyar repülőtér a bécsi közelébe ér, az már több utast és több bevételt jelent. Azt szeretnék, hogy ne csak a bulituristák jöjjenek Magyarországra, hanem minőségi javulás álljon, idevonzva a nagyobb légitársaságokat, ez pedig függ a menedzsmenttől és az üzemeltetéstől. Hangsúlyozta, mindig is az volt az álláspontjuk, hogy legalább részben állami tulajdonban kell lennie a reptérnek.

A szakszervezeteknek nincs helyük a honvédségben

A szakszervezeti típusú érdekképviseletnek nincs helye a honvédségen belül, persze más érdekképviselet elképzelhető, de a szakszervezeti rendszer rendszeridegen a honvédségen belül - érvelt, aki szerint nem lesz attól kiszámíthatatlan a honvédségi terület, hogy bizonyos dolgok rendeletekben készül csak el.

Véget ért a kormányinfó

Véget ért a kormányinfó, köszönjük a figyelmet!