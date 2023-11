Nem várt üzletépítési sikereket hozott a magyar EPS Global parkolási rendszereket fejlesztő cég barcelonai megjelenése – derült ki a társaság közleményéből. A cég részt vett a Smart City kiállításon, ahol olyan magas rangú vállalatvezetők jelentkeztek be a céghez, mint a Samsung két alelnöke, továbbá a Saudi Aramco, Cisco, Renault, KIA, Nvidia, Siemens, Chunghwa Telecom, Türk Telekom, UPC, Mastercard és a Mitsubishi Corporation kulcsfontosságú vezetői.

Az EPS vezetői a Samsung két alelnökével, Seheun Kimmel és Hyejung Chóval. Fotó: EPS

Közülük az Aramco felkérte az EPS-t egy jelenleg is futó okosparkolási projektben felmerült probléma szoftveres megoldására, és a sikeres demót követően a szorosabb együttműködés is napirendre került a két vállalat között. A magyar céget 2012-ben alapították. A cél az volt, hogy a magyar parkolási tudást összegyűjtve fejlesszék saját parkolásirányítási rendszerüket. Az EXIM Bank Exportösztönző Befektetési Alapja 2016-ban 5 millió euró befektetéssel szállt be a vállalatba, és 2020 második negyedévében további 12 millió euró befektetéssel lett a legnagyobb részvényes.

A kiállításon a legnagyobb ciprusi telekommunikációs szolgáltatóval, a CYTA vállalattal és Ciprus fővárosának, Nicosiának az önkormányzatával is megállapodtak abban, hogy még ebben a hónapban szoftverbemutatót tartanak a város döntéshozóinak, miután a szakértők Barcelonában megismerték az EPS szoftverét. A vezetők szerint szerint a bemutatott a megoldásokat keresték.

Az EPS Global standja más városok érdeklődését is felkeltette. Milánó, Oslo, Puszan, Brno, Riga, Espoo, Tampere, Dortmund, Lisszabon, Norderstedt, Lindau, Burgasz, Izmir, Tartu és sok más város önkormányzatának, valamint parkolásüzemeltető vállalatainak, technológiai cégeinek képviselőit is fogadták, emellett elismert egyetemek képviselőivel is találkoztak a magyar cég vezetői.

Az EPS csapata. Fotó: EPS

Ígéretes megbeszélések zajlottak potenciális képviselőkkel és viszonteladókkal, az EPS az eseményen például megtalálta a lengyel partnerét. A sikeres expót követően a következő hetekben a hazai cég több ajánlatot készít a megkeresésekre, valamint új kapcsolatok kiépítését tervezi.