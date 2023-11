A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján 2022-ben bruttó 418 ezer forint volt az átlagos havi kereset (munkaviszonyból származó jövedelem), amely nettó havi 285 ezernek felel meg (kedvezményekkel együtt). Ez alacsonyabb a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által számított 332,5 ezer forinthoz képest, mely a teljes állásban foglalkoztatottak adatai – írja közleményében a GKI Gazdaságkutató Zrt.

Ugyanakkor az adóhivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy többször jelezték már a kutatóintézet elemzései kapcsán, hogy a KSH adataival ellentétben a NAV szja-adatai olyan jövedelmeket is tartalmaznak, melyek nem teljes évre vonatkoznak. Szerintük a GKI által jelzett eltérést részben módszertani különbségek, részben az indokolja, hogy az szja-bevallások éves és törtidőszaki adatokat mutatnak, míg a KSH adatai havi (munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei) MEF-felmérésen alapulnak.

A Zala vármegyei Gosztolán átlagosan 689 ezer forintot vitt haza egy munkavállaló tavaly.

Fotó: Shutterstock

Mintegy 130 ezerrel többet visz haza egy fővárosi munkavállaló, mint a községben élő

A NAV módszertana szerint kimutatott adatok alapján, településtípusok szerint

a legmagasabb átlagos havi nettó fizetés Budapesten volt (370 ezer forint),

ezt követik a megyei jogú városok (304 ezer forint),

majd a városok (273 ezer forint),

a legalacsonyabb érték pedig a községekben volt (243 ezer forint).

Ez azt jelenti, hogy a budapesti munkavállalók átlagosan 22 százalékkal keresnek jobban, mint a megyei jogú városban élők. A fővárosi dolgozók 36 százalékkal többet visznek haza egy városi és 52 százalékkal többet egy községi alkalmazottnál.

Gosztola: korábban a kihalás fenyegette, most itt lehet a legjobban keresni

A GKI kimutatása alapján, amely a NAV-adatokat használja,

a legmagasabb érték a Zala vármegyei Gosztolán volt, ahol átlagosan 689 ezer forintot vitt haza egy munkavállaló tavaly,

amelyhez egyedül a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tornakápolna állt közel 667 ezer forintos értékkel. Az átlag csak ezen a két településen haladta meg a 600 ezer forintot, de a közlemény szerint ki kell emelni, hogy mindkettő alacsony lélekszámú.

Gosztola népessége sokáig 16 fő volt, majd 2004-ben már 36-an lakták, míg a 2023-as adatok szerint ez a szám felment 50-re. A falu hivatalos honlapján arról számol be, hogy korábban még a kihalás fenyegette, azonban a 90-es években újra az érdeklődés középpontjába került. A szlovén határhoz közeli, festői kistelepülés wellnesshotellel is büszkélkedhet, így a szálloda vezetőinek magas fizetése is megdobhatja az átlagot.

A legjobb havi nettó kereset

a főváros II. kerületében volt (568 ezer forint),

volt (568 ezer forint), a városoknál Diósd (436 ezer forint),

(436 ezer forint), a megyei jogú városok között pedig Székesfehérvár (346 ezer forint) végzett az élen.

Szabolcs a kereseti rangsor végén

Vármegyék tekintetében a legmagasabb érték Pest és Győr-Moson-Sopronban volt, ahol havi 315, illetve 304 ezer forintot kerestek. Szintén magas eredmények születettek még Fejérben (301 ezer forint), Komárom-Esztergomban (299 ezer), és Vasban (284 ezer forint).

A legalacsonyabb fizetéseket eközben Szabolcs-Szatmár-Bereg (222 ezer forint), Békés (234 ezer), Nógrád (239 ezer forint), valamint Somogy vármegyében (239 ezer forint) regisztrálták.

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy Magyarország 19 vármegyéjéből 14-ben az országos átlag alatt volt a kereset 2022-ben.