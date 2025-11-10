Sorra dőlnek ágynak a gyerekek Veresegyházon, a Nébih már megjelent

Az elmúlt hétvégén számos jelzés érkezett a veresegyházi önkormányzathoz, hogy a város iskoláiban tömeges megbetegedések történtek. Az önkormányzat által közzétett hír szerint az esetek erős hányással és hasmenéssel járnak, többen szorulnak orvosi, illetve kórházi ellátásra. Már bevonták a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) is.

Veresegyházi életmintát vizsgál a Nébih, de a bajt talán nem az étel okozta / Fotó: Google

Felmerült annak a lehetősége, hogy a veresegyházi iskolákban a pénteken felszolgált ebéd okozhatta a megbetegedést. Csakhogy a városvezetés egyeztetett a Kalória Kft. vezetőjével, aki úgy tájékoztatta, hogy a pénteken 3000 adag ételt szállítottak ki, és máshonnan nem kaptak ilyen jellegű visszajelzést. A veresegyházi illetékesek informálódtak ma reggel az intézményeknél is, amelyek valóban sok hiányzót regisztráltak, többek között az EGYMI-ben is (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), ahol pénteken tanításmentes munkanap volt, és a gyerekek nem is fogyasztottak az ételből.

Ez is azt támasztja alá, hogy nem feltétlenül az étel okozta-okozza a megbetegedéseket.

Marik György alpolgármester, háziorvos tájékoztatása szerint jelenleg van

egy erős hányással és hasmenéssel járó

agresszív, gyorsan terjedő vírus,

amely jelentős számú megbetegedést okoz.

A Nébih megkapta a mintákat

Bár a gyermekeket ellátó orvosok a Nébihnek nem tettek bejelentést, hogy az ételmérgezés lehetőségét ki lehessen zárni, az önkormányzati illetékesek a szolgáltató a jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve kérték az ételminták laboratóriumi vizsgálatát. A Nébih gödöllői munkatársai az ellenőrzést és a laborvizsgálatot soron kívül megkezdték, az eredményéről a város vezetése azonnal tájékoztatja a lakosságot.