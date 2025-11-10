Nagy Márton bejelentette: Brüsszel miatt kell a védőpajzs, Amerika most a Big Brother

Brüsszel szorongatja a magyar gazdaságot, komolyan úgy véljük, hogy a Tisza Pártot segíti – ezzel kezdte a háttérbeszélgetését Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni útjáról hazafelé, a repülőúton árulta el újságíróknak, hogy az energetikai kérdéseken túl pénzügyi megállapodást is kötött Donald Trump amerikai elnökkel. A kormányfő szerint a megállapodás egy pénzügyi védőpajzs Magyarország számára, amellyel elháríthatók az esetleges spekulatív támadások a forinttal szemben, továbbá arra az esetre is védelmet jelent, ha Brüsszelből nem érkezne pénz.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A pénzügyi védőpajzsokkal kapcsolatban vannak találgatások, nagy hullámokat vert

– mondta, hozzátéve, hogy ez nem mentőöv, hanem egy védőpajzs.

Szerinte

van pénzügyi támadás Brüsszel részéről, amit jó lenne kivédeni.

A pénzügyi védelmet normál esetben az uniótól kellene kapni, azonban nincs ilyen védelem. Azt elismerte, az lenne a legjobb, de láthatóan politikailag erre nincs esély.

Hangsúlyozta, hogy ilyen pénzügyi pajzsot olyan országoktól kérünk, akik nagyok és erősek. Ilyen védőpajzs jelenleg is létezik a kínaiakkal. A kínai és magyar jegybank között létezik

egy swap line,

egymilliárd euró szabad felhasználású hitel,

az MFB-nek is van hitelkerete,

a negyedik szintet az infrastrukturális fejlesztések jelentik.

Ezek különböző formában kormányok vagy jegybankok együttműködéséből erednek.

Mi az IMF-éhez hasonló swapot nem tudunk kapni

– tette világossá, példaként kiemelve, olyat, mint amilyet az argentinokkal kötöttek az amerikaiak, nem tudunk kötni. Hangsúlyozta, hogy mindig a dollár a legerősebb deviza, utána jön az euró. „Az igazi Big Brother az Egyesült Államok, egy ilyen kis nyitott országnak jó, ha van nagy testvér.”

Ha beáll mögéd egy kigyúrt, nagydarab ember, nem kezdenek el verekedni veled

– ezt mondta a Világgazdaság kérdésére, hogy a forint mostani árfolyammozgásában szerepet játszik-e már a pénzügyi védőpajzs. A bejelentés hírére a forint tovább erősödött, az euróval szemben másfél éves, a dollárral szemben négyéves csúcs közelében tartózkodik.