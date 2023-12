A magyar jegybanktörvény veszteségtérítésről szóló részeinek módosítását a Pénzügyminisztérium a Magyar Nemzeti Bank (MNB) támogatásával tavasszal kezdeményezte azzal a céllal, hogy az Európában egyik legszigorúbb magyar szabályozást átalakítva az MNB monetáris politikai mozgásterét növelje. A tervezett változtatásokra az Európai Központi Bank is az áldását adta, a jogszabály módosítását kedden fogadták el a parlamentben.

A törvénymódosítás növeli a jegybank mozgásterét, és a költségvetés idei hiányára is kedvezően hat.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A nemzetközi példák azt igazolják, hogy a jegybankok átmenetileg negatív saját tőke mellett is hatékonyan és hitelesen tudnak működni, illetve megfelelően tudnak elsődleges céljukra, az elleni küzdelemre fókuszálni – írták.

Az MNB közleményében arra is kitért, hogy az elmúlt időszakban nemzetközi szinten is számos olyan lépésnek lehettünk szemtanúi, amelyek a jegybanki függetlenségek szűkítése irányába mutattak, így például Lengyelországban. Magyarországon is egyre gyakoribbá váltak a monetáris döntéseket befolyásolni szándékozó szakmaiatlan nyilatkozatok és a jegybanki eszközök hatékonyságát korlátozó lépések – tették hozzá.

Ennek fényében is üdvözlendő a magyar jegybanktörvény aktuális módosítása

– összegezte a jegybank.

Az MNB szerint a nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a monetáris politikai döntéshozatal függetlenségének megsértése korlátozza a gazdaságpolitika mozgásterét, és beláthatatlan károkat okoz. A jegybank a jövő szempontjából alapvetően fontosnak tartja, hogy hazánk ne lépjen erre az útra, és az ország jegybankjának szakmai függetlensége és szuverén működése továbbra is elsődleges szempont maradjon.

Nem egyedi a magyarországi helyzet abban, hogy a jegybank tőkepótlásra szorul – erről korábban a Világgazdaságnak Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke beszélt egy interjúban számos egyéb téma mellett.

Megjegyezte:

a gazdaságpolitikai mentőintézkedések árát és az árfolyam alakulásának a terhét más európai országokban is a központi bankok viselték.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy hosszabb távon, megfelelő időben gondoskodjon a kormány a tőke visszapótlásáról, így a jegybank mérlegében keletkezett veszteség nem üt hatalmas rést az idei költségvetésben, tovább növelve az amúgy 3,9 százalékról 5,2 százalékra módosított hiánycélt.

Az MNB első féléves jelentése alapján a jegybank vesztesége 999,3 milliárd forint, a saját tőkéje mínusz 1500 milliárd forint volt június végén. A jegybank korábban kétezermilliárd forint környékére várta idei veszteségét, ami a GDP 2,5-3 százaléka.