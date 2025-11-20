Zelenszkij napjai meg vannak számlálva – orosz kajánság, vagy tényleg lehúzzák az arany-wc-n?
A Zelenszkij-rendszernek napjai vannak hátra – írja a Kreml-közeli RIA Novosztyi. Trump Putyin hathatós közreműködésével és Zelenszkij kizárásával új titkos Ukrajna-tervet kovácsol. Brüsszel szokás szerint kapkod, nem tudja, mihez kezdjen.
Járulékos veszteség – ezen csámcsog a nemzetközi sajtó egy része, kommentálva azt, hogy a Nyugat kulcsállamai semmiképpen sem akarják leváltani Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. „Járulékos veszteség” (oroszul: szoputszvujuscsij uscserb) az a százmillió dollár, amiről eddig beszélnek az ukrajnai korrupció kapcsán – írja az oroszországi manipulációs sajtó új generációját képviselő egyik médium. És valóban elgondolkodtató, hogy amikor 140 milliárd dolláros „kölcsönről” beszél a Nyugat (főként egyes nyugat-európai EU-tagállamok), mit számít ehhez képest pár százmillió ellopott dollár? Hihetetlen a brüsszeli képmutatás.
Zelenszkij és az aranyvécé – nem a legjobb időzítés az újabb pénzkérésre
Julija Szviridonova, az új ukrán miniszterelnök a 140 milliárdnak kevesebb mint a felét, „csak” 60 milliárd eurót kért a minapi, az EU-államok kijevi nagyköveteivel tartott találkozón, „hogy Ukrajna fennmaradhasson, létezhessen” – írja az alapvetően kijevi kormánybarát médium, a Dzerkalo Tizsden. Az időzítés azonban nem túl szerencsés. A világsajtó tele van a Zelenszkij egyik legszorosabb szövetségese, Mindics palotájának aranyvécéjét mutató fotóval.
Könnyen elképzelhető, hogy a brüsszeli, Ukrajnának nyújtott támogatásokat végül a közharag söpri el;
a potenciális donoroknak nincs fölösleges hatvanmilliárd eurójuk, amit a Zelenszkij-barát Mindics aranyvécéjébe dobálhatnának.
Vagy ami ennél azért realisztikusabb: ennek a pénznek egy része a Zelenszkij körüli vezetés családtagjainak svájci, dohai, dubaji, Karib-szigeteki titkos bankszámláin landolhat. Csak hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk: Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta eltelt 22 esztendőben összesen kaphatott az EU-tól a hatvanmilliárdhoz hasonló összeget! Az is valószínű, hogy a százmilliós korrupciós-pénzmosós ukrán kormányközeli ügylet csak a jéghegy legteteje.
Hová tűnt Rusztem Umerov?
Még nem sikerült bemérni a valóságtartalmát azoknak az egyes ukrán ellenzéki médiumokban is megjelent híreknek, amelyek szerint megkezdődött az ukrán vezetők külföldre menekülése. Rusztem Umerov egykori védelmi miniszterről, ma az RNBOU, az ukrán nemzetbiztonsági és katonai tanács titkáráról van szó,
aki állítólag konzultációs célzattal Törökországba, majd az USA-ba távozott.
Az ukrán elnök, és az RNBOU is cáfolta, hogy Umerov lelépett volna. Maga az érintett is megerősítette, vissza akar térni Ukrajnába, amint végzett amerikai programjával. Az viszont továbbra is homályban marad, hogy Umerov most hol van, mivel töltötte napjait Törökországban, az USA-ban, esetleg más országokban. Az ukrán zn.ua portál értesülései szerint
Umerov – saját elmondásával ellentétben – Isztambulban nem folytatott tárgyalásokat az oroszokkal újabb hadifogolycseréről.
Más források, például a Szófiában megjelenő Fakty zavaros, ellentmondó képet festenek Umerov mozgásáról. Felbukkant például Dubaj (Doha), mint lehetséges célállomás.
Ugyanakkor az ukrán elnök bizalmi körének legbelsőbb vonulatán üldögélő irodavezetője, Andrij Boriszovics Jermak sem lehet nyugodt. Nem hivatalos körökben úgy is hívják: Ali Baba. Hogy hol van mellőle a „negyven rabló” és hogy hívják őket, arról megoszlanak a vélemények.
Zelenszkij gázt és fegyvert vett, a kérdés csak az, hogy miből fogja kifizetni
Alekszej Aresztovics, az ukrán elnök „színházi előéletének” egyik legfontosabb tanúja, hosszú ideig Zelenszkij egyik legfontosabb tanácsadója szerint az elnök „ezer rossz dolgot művelt”, a gázvásárlás és a fegyverbeszerzés viszont két pozitív művelet volt, amiért elismerés jár Zelenszkijnek.
- Ami a földgázvásárlást illeti: Zelenszkij amerikai cseppfolyósított földgázt vásárolt, amelyet Görögországban szállítanak partra és egy görög gyárban alakítják vissza gáznemű energiahordozóvá. Innen részben a balkáni államok interkonnektor vezetékein, részben pedig a régi, szovjet időkből származó vezetékeken át szállítják el Ukrajnába. Még nem teljesen tisztázott, hogy a műszakilag igen bonyolult tervet milyen ütemezésben, mikorra és kik fogják megvalósítani.
- A fegyverügylet keretében Franciaországban az ukrán elnök száz, a Dassault gyárban készített Rafale F4 mintájú, két hajtóműves, csaknem kétszeres hangsebességre képes, többcélú vadászbombázó vásárlására kötött előszerződést. A szorongatott helyzetű Macron elnöknek, a francia hadiiparnak kétszeresen is jól jött az ukrán vásárlás. Egyfelől megerősítette Macron mint hozzáértő, a hadiipart patronáló elnök képét. Másfelől alátámasztotta, hogy a Rafale-ok az indiai–pakisztáni konfliktusban szerzett rossz híre erősen eltúlzott. Ez utóbbit a brit RUSI think-tank elemzése is megerősíti. A nagy kérdés már csak az, hogy miből fogja a nyakig eladósodott Ukrajna kifizetni a francia gépeket, mert hogy az ellopott nyugati pénzekből nem, az több mint valószínű.