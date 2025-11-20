A Zelenszkij-rendszernek napjai vannak hátra – írja a Kreml-közeli RIA Novosztyi. Trump Putyin hathatós közreműködésével és Zelenszkij kizárásával új titkos Ukrajna-tervet kovácsol. Brüsszel szokás szerint kapkod, nem tudja, mihez kezdjen.

Zelenszkij Madridban: vaj van a füle mögött, de folyamatosan pumpolja Brüsszelt / Fotó: NurPhoto via AFP

Járulékos veszteség – ezen csámcsog a nemzetközi sajtó egy része, kommentálva azt, hogy a Nyugat kulcsállamai semmiképpen sem akarják leváltani Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. „Járulékos veszteség” (oroszul: szoputszvujuscsij uscserb) az a százmillió dollár, amiről eddig beszélnek az ukrajnai korrupció kapcsán – írja az oroszországi manipulációs sajtó új generációját képviselő egyik médium. És valóban elgondolkodtató, hogy amikor 140 milliárd dolláros „kölcsönről” beszél a Nyugat (főként egyes nyugat-európai EU-tagállamok), mit számít ehhez képest pár százmillió ellopott dollár? Hihetetlen a brüsszeli képmutatás.

Zelenszkij és az aranyvécé – nem a legjobb időzítés az újabb pénzkérésre

Julija Szviridonova, az új ukrán miniszterelnök a 140 milliárdnak kevesebb mint a felét, „csak” 60 milliárd eurót kért a minapi, az EU-államok kijevi nagyköveteivel tartott találkozón, „hogy Ukrajna fennmaradhasson, létezhessen” – írja az alapvetően kijevi kormánybarát médium, a Dzerkalo Tizsden. Az időzítés azonban nem túl szerencsés. A világsajtó tele van a Zelenszkij egyik legszorosabb szövetségese, Mindics palotájának aranyvécéjét mutató fotóval.

Könnyen elképzelhető, hogy a brüsszeli, Ukrajnának nyújtott támogatásokat végül a közharag söpri el;

a potenciális donoroknak nincs fölösleges hatvanmilliárd eurójuk, amit a Zelenszkij-barát Mindics aranyvécéjébe dobálhatnának.

Vagy ami ennél azért realisztikusabb: ennek a pénznek egy része a Zelenszkij körüli vezetés családtagjainak svájci, dohai, dubaji, Karib-szigeteki titkos bankszámláin landolhat. Csak hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk: Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta eltelt 22 esztendőben összesen kaphatott az EU-tól a hatvanmilliárdhoz hasonló összeget! Az is valószínű, hogy a százmilliós korrupciós-pénzmosós ukrán kormányközeli ügylet csak a jéghegy legteteje.