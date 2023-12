Az április óta tartó, folyamatos betárolásnak köszönhetően nyáron egyszer már elérte a 90 százalékos szintet Magyarországon a gáztározók telítettsége, most pedig ismét ezen szint felett járnak a mutatók – derült ki az Energiaügyi Minisztérium posztjából.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Az uniós elvárás szerint november elejére kellett volna a földfelszín alatti tárolókkal rendelkező tagállamoknak 90 százalékos töltöttségig jutniuk, a magyar mutató azonban már augusztus végére magasabban alakult, 98 százalék felett tetőzött a fűtési szezon két hónappal ezelőtti kezdetére – áll a közlésben.

A télies időjárás beköszöntével hosszú hetek óta zajlik a kitárolás, a hazai töltöttség azonban még így is valamelyest magasabb, mint az uniós átlag. Fogyasztásarányos adatban még jobban állunk: a magyar 60 százalék több mint kétszerese az európai középértéknek,

a tagállamok között a harmadik legjobb arány.

Az elérhető készletmennyiség másfélszeresen múlja felül a 2021-es egész éves lakossági gázfelhasználást.

A minisztérium posztja kiemeli: az igények a betárolt tartalék mellett a belföldi kitermelésből és a folyamatos importszállításokból is fedezhetők. A még mintegy 6 milliárd köbméternyi földgázkészlet garantálja, hogy a magyar családok akár keményebb mínuszokban is melegen tarthassák otthonaikat. Ezt nemzetközi összevetésben olcsón tehetik meg, hiszen a rezsivédelemnek köszönhetően jelenleg is Európa legalacsonyabb gáz- és áramárát fizetik.