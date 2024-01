A Rossmann egy 28 ezer négyzetméteres logisztikai központot és egy 4 ezer négyzetméteres irodát fejleszt Üllőn, amelyet a tervek szerint 2025-ben adnak át – derül ki a cég hétfői közleményéből, mely szerint

a 20 milliárd forintos beruházás egy, a magyar kereskedelmi szektorban egyedülálló félautomata raktárat hoz létre, ami a későbbiekben tovább bővíthető.

A beruházás azért Üllőn valósul meg, mert a vállalat központja most is ott van és a döntés során figyelembe vették, hogy a kollégák nagy arányban élnek a településen vagy annak a környékén, de fontos szempont volt a helyi önkormányzattal ápolt jó kapcsolat is.

Fotó: Shutterstock

Farkas András, a beruházás projektvezetője kifejtette, hogy a fejlesztés a legmodernebb fenntarthatósági követelményeknek is meg fog felelni, így több mint 100 fát és 5 ezer cserjét telepítenek, de a tetőre is napelemeket telepítenek, míg a fűtést hőszivattyúk biztosítják majd. A parkolókban pedig elektromos autók töltésére is lehetőség lesz.

A raktári technológiát pedig Szuchy Csaba, a technológiai tervezésért és a beszállító kiválasztásáért is felelős logisztikai vezető elmondása szerint az SSI Schaefer fogja szállítani. A vezető elmondta azt is, hogy a tervezésénél tekintettel voltak a bővítési lehetőségekre is.

A tervek szerint az összesen 32 ezer négyzetméteres komplexumban kap helyet az egész országot ellátó raktárbázis, és egy modern iroda, amit egy szintén frissen épülő modern konyha és étkező tesz teljessé. A közlemény szerint

cégkulturális szempontból jelentős előrelépés lesz, hogy egy asztalnál ebédelnek majd a logisztikai és az irodai munkatársak.

A beruházás mintegy 6 milliárd forint értékű technológiai részét a Rossmann önálló pénzügyi eredményéből valósítják meg, míg a projekt fejlesztője a Panattoni Hungary Development Kft., a komplexum tulajdonosa az OTP Ingatlanbefektetési Alap lesz.

A földmunkák 2024 januárjában indulnak. Az átadást 2025 végére, a költözést 2026 elejére tervezi a Rossmann.