Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról legkésőbb 2024. május 21-éig, az szja-bevallástól függetlenül is – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Bárki dönthet idén is úgy, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

Fotó: Lang Róbert

Az szja 1+1 százalékáról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A 2024. május 21-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 21. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról, a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

A nyilatkozat legegyszerűbb elektronikusan nyújtható be:

az eSZJA webes felületen, online kitöltve vagy

az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve, vagy

külön, a 23EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a ügyfélszolgálatain

a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve,

az e-SZJA-felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,

a 23EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá

május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

A Nemzeti Tehetség Programnak tett felajánlások is érvényben maradnak

2024. január 1-jétől már nemcsak a vallási közösségeknek, hanem a kiemelt költségvetési előirányzatnak (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnak) tett felajánlások is érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a 2018-ban (a kiemelt költségvetési előirányzatra nézve 2021-ben) és azt követő években technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat

a NAV 2024-ben és utána is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

2024. január 1-jétől nem vehető figyelembe a technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozat akkor sem, ha a magánszemély az adóévet követő év május 20-áig – a 2024-es rendelkezési évben 2024. május 21-ig – nem nyújtott be személyijövedelemadó-bevallást vagy a benyújtott bevallása alapján nem keletkezett adóköteles, összevonás alá eső jövedelme.

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1 százalékáról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

2024 januárjától a rendelkező a NAV honlapján azt is megtekintheti, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből. Ha elektronikus tárhelye is van, a NAV elektronikusan is tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.