Hiába zárul negyedévről negyedévre az olló a vidéki és budapesti fizetések között, még mindig óriási különbségek vannak a magyarországi keresetekben. A Központi Statisztikai Hivatal által most közzétett Térségi összehasonlítás, Fókuszban a vármegyék – 2023. I–III. negyedév című kiadványa szerint míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a nettó átlagkereset 264 042 forint volt az év első kilenc hónapjában, addig Budapesten 452 334 forint, azaz mintegy 200 ezer forinttal több.

A bruttó és nettó átlagkeresetek – a közfoglalkoztatottakéval együtt számítva – országosan egyaránt 14,0 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit. Ugyanakkor jókora eltérések vannak a növekedés mértékében:

Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, valamint a fővárosban volt a legkisebb (12,2 százalék és 12,6–12,6 százalék),

Győr-Moson-Sopron vármegyében pedig a legnagyobb (19,8 százalék), majd

Pest (16,2 százalék) és

Komárom-Esztergom (15,8 százalék) következik.

Elképesztő területi különbségek vannak a fizetésekben

Annak ellenére, hogy csökken a különbség a vidéki és a fővárosi bérek között, ez sem változtat azon a tényen, hogy továbbra is Budapesten lehet a legjobban keresni. A fővárosban például a pénzügyi szférában 657 ezer forint, míg az információ-kommunikáció ágazatban 652 ezer forint az átlagfizetés. A 17 nemzetgazdasági ágazatból pedig 13-ban volt magasabb a nettó átlagbér 350 ezer forintnál. Ezzel szemben hat vármegyében még a 300 ezer forintot sem érte el az átlagfizetés.

Az is beszédes, hogy Budapest határától 30 kilométerre lévő Nógrád vármegyében 166 ezer forinttal alacsonyabb az átlagfizetés, mint a magyar fővárosban.

Ezzel együtt a vidéki béreket érdemes külön kezelni. Ott, ahol az egy főre jutó ipari termelés magasabb – mint Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Heves, Fejér vármegyében –, a keresetek is jobbak, mivel ezen a listán Nógrád, Békés, Somogy és Szabolcs-Szatmár Bereg is hátul helyezkedik el, így érthetően a fizetési rangsorban is le van maradva.

Fizikai munkásként megéri vidékre menni

Érdekesség, hogy két vármegyében magasabb volt a fizikai foglalkoztatottak bére tavaly, mint Budapesten: míg Győr-Moson-Sopron vármegyében 350 ezer, Komárom-Esztergomban pedig 307 ezer forintot vihetett haza egy munkás átlagosan, addig a magyar fővárosban ez a szám 303 ezer forint volt. Tehát fizikai munkásként nem feltétlen kell Budapestre utazni a jobb megélhetés reményében.