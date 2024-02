Ha azt szeretnénk, hogy az újonnan vásárolt modern, digitális lázmérő is hosszú évekig a család hasznos eszköze maradjon, érdemes alaposan utánajárni még vásárlás előtt, hogy melyiktől várhatunk akár több évtizedes megbízhatóságot. Ha akkor rohanunk lázmérőért a gyógyszertárba, amikor már beütött a baj, csak a jó szerencsénkben bízhatunk. A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) éppen ezért tesztelte a digitális lázmérőket, az eredményről most a Világgazdaság olvasói is tájékozódhatnak.

Hagyományos, higannyal működő lázmérőt már nem is lehet sehol kapni.

Fotó: Shutterstock

Fülbe, szájba, homlokra

A TVE 17 márka (Alecto, Beurer, Braun, Chicco, dm Market, Domotherm, Famidoc, Geratherm, Hartmann, Hetaida, Laica, Livsane, Medisana, Microlife, Omron, ProfiCare, TrueLife) 31 digitális lázmérőjét tesztelte. A digitális lázmérők mindhárom típusa megtalálható eme termékek között: kontakt – például szájban, hónaljban mérő (18 darab) –, érintésmentes, infravörös (7 darab), fülhőmérő (6 darab).

„A mérés pontossága és megbízhatósága számított bele legnagyobb arányban a végeredménybe, 30-30 százalékos mértékben. Ugyanis nemcsak az a fontos, hogy egyszer-egyszer pontosan mérjünk a lázmérővel, hanem hogy számíthassunk arra, hogy mindig a lehető legpontosabb értéket mutatja” – fejtette ki a legfőbb szempontot Dénes Júlia, a TVE munkatársa.

A teszteredmények azt mutatják, hogy sajnos akad bőven megbízhatatlan termék.

„Az Omron GentleTemp 521 fülhőmérője például közel sem mért pontosan, ráadásul mintha ad hoc prezentált volna egy-egy számot, mert többször egymás után mérve mindig mást láttak a tesztelők a mutatóján” – közölte a szakember.

Ezek után a fogyasztó joggal gondolhatja, hogy ez egy olcsó termék, mert nem túl minőségi. A logika ez esetben nem nyújt segítséget, ugyanis az említett termék az egyik legdrágább tesztelt lázmérő, 19 ezer forintos átlagáron lehetett megvenni a tesztelés idején.

Sokáig ismeretlen módszer volt a fülben mérni a testhőmérsékletet.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Ebben az esetben nem működik a logika

Akkor biztosan jobb – gondolnánk –, ha magát a márkát elfelejtjük, és más szempontból tájékozódunk és válogatunk. A logika itt is megbukik, miután szintén az Omron Flex Temp Smart MC-343F-E kontakt lázmérője teljesen elfogadható eredményeket produkált. Ráadásul 4000 forintos átlagáron kapható – derül ki a felmérésből. Dénes Júlia ezek után azt tanácsolja:

Nem érdemes letenni a voksunkat egy márka mellett, vagy véglegesen hátat fordítani neki, és a drágább a jobb elvet se kövessük vakon. Mindig érdemes utánanézni egy-egy kiszemelt termék valós tulajdonságainak, hogy a későbbiekben ne érjen csalódás.

A pontos és megbízható mérésen túl a TVE és csapata pontozta a termékeket használhatósági szempontok szerint is. Értékelték a használati utasítás egyértelműségét, illetve úgynevezett ejtésvizsgálatot is végeztek.

A szájba vagy hónaljba dugható készülékek bizonyultak a vizsgálatok szerint a legmegbízhatóbbaknak, és az áruk is elfogadható.

Fotó: Shutterstock

Ez utóbbi esetben azt mérték, hogy ha a fogyasztó néhányszor elejti az eszközt – ami bizony könnyen előfordulhat –, utána az mennyire végzi még jól a dolgát. „A tesztelt lázmérők többsége jól bírja a gyűrődést, akadt azonban néhány, amelyeket jobb, ha nem ejtjük el, mert utána már nem számíthatunk sok jóra – hívta fel a figyelmünket Dénes Júlia. – Ilyen például a Medisana TM A79 érintésmentes vagy a Domotherm Rapid kontakt hőmérő.” Majd hozzáfűzte: de akad olyan is – például a Medisana terméke –, amely elejtés nélkül is kifejezetten gyengén teljesít a mérés pontosságát illetően.

Akkor megbízhatóbb a lázmérő eredménye, ha érintkezik a beteggel

A TVE összesítése szerint a tesztelt termékek átlagára 1500 és 25 000 forint között mozgott a vizsgálat idején.

Összesítésben az első három helyen kontakt lázmérők végeztek, 3000-4000 forintos átlagáron.

A pontos teszteredményeken túl további érdekességeket is megtudhatunk az egyes lázmérő-típusok termékoldalain. Például, hogy melyik termék mennyivel hajlamos eltérni a pontos adatoktól, vagy melyiknek nem cserélhető az eleme. Nyilván ez is ellentétes a józan logikával, de bizony az Alecto BC-19 kontakt lázmérő gyártója úgy gondolta, ne próbálkozzon a fogyasztó kicserélni a lejárt elemet a termékben. Dobja ki, és vegyen egy újat. Ez biztosan nem lesz többgenerációs termék.