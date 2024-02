Tovább fokozódik a lottóláz, miután már félévet meghaladóan nem talált gazdára az Ötöslottó főnyereménye – írja közleményében a Szerencsejáték Zrt. A társaság kiemeli: a halmozódás immár 26 hete tart, így a játék történetének második legmagasabb összegű jackpotja várja a játékosokat, a szombati sorsoláson 5,6 milliárd forintot ér a telitalálatos.

Fotó: Szerencsejáték Zrt. Kommunikáció

Az állami szerencsejáték-szervező cég tájékoztatása szerint azonban nemcsak a hazai, hanem a határon túli szerencsevadászokat is csábítja ez az összeg, főként a keleti országhatár mentén található lottózókban érezhető a lottóturizmus hatása.

A román és ukrán határ mellett a határon túli vásárlók száma, valamint a vásárlások összege is megugrott. A határ menti értékesítők beszámolója szerint nemcsak többen ikszelnek az 5/90-es játékon, hanem több mezőn is tippelnek. További érdekesség, hogy a visszatérő lottózók között azok, akik korábban jellemzően csak Eurojackpotot játszottak, most Ötöslottót is töltenek, de olyan is akad, aki áttért, és a nemzetközi lottójáték helyett csak az Ötöslottón keresi Fortuna kegyeit. A szerb határ mentén továbbra is jellemzően az állandó vásárlók teszik próbára szerencséjüket, Bácsalmás térségéből viszont azt is jelezték, hogy a megszokotthoz képest növekedés tapasztalható a külföldi vásárlók számában.

A nyertesnek 90 nap áll majd rendelkezésre, hogy jelentkezzen a pénzéért, azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy a jelentős összegű nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. kizárólag átutalással teljesíti, a játékos által megadott, Magyarországon működő bank fiókjában nyitott, forintalapú lakossági bankszámlára (Eurojackpot esetében euróalapú lakossági devizabankszámlára).