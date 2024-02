Elkészült az Alba Aréna is – bár nem EU-s pénzből Jelentős fejlesztésnek számít a nem EU-s, hanem magyar költségvetési forrásból 46 milliárdos projekt keretében elkészült Alba Aréna is Fehérváron. Az új multifunkciós csarnok körül kialakított úthálózatot már január óta használják, múlt héten a létesítmény használatbavételéhez szükséges összes engedély is megérkezett, úgyhogy ezen a héten pénteken és szombaton nyílt napot tartanak az arénában. Sporteseményre pedig – miként a Világgazdaság elsőként megírta – április 19-én kerül majd először sor, amikor a férfi jégkorong-válogatott Norvégiával játszik felkészülési mérkőzést – aztán másnap még egyet.