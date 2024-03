A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás indexének mintájára ezentúl a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató indexét is közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank. A bázis a 2022. negyedik negyedév, az index a teljes piac adatai alapján kalkulál.

A pénzintézetek olyan szerződést írnak elő, amelyek az elemi károkra fedezetet nyújtanak, ám minél több mindenre terjed ki a biztosítás, annál jobban járhat az ügyfél / Fotó: Ádám János / Magyarország

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a lakásbiztosítási kampány félidejében tartott tájékoztatóján jelentette be az újítást. Előzményként ismertette, a jegybank mint felügyeleti szerv az egészséges versenyt támogató szervként kívánt megjelenni, az élet- és a nyugdíjbiztosítási piacon is reformokat vezettek be, ez az elv indokolta a lakásbiztosítások terén indított kezdeményezéseket. Emlékeztetett, a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás nagyobb átláthatóságot hozott, nem mellesleg éves szinten átlagosan 10 százalékkal olcsóbb is egy ilyen termék. A márciusi kampányban most extra felmondási lehetőséget kaptak az ügyfelek. A már említett index átláthatóságot hoz, elősegítve a tudatos döntést, a verseny a minőség javulását szolgálja.

Ugyanazon áron nagyobb lefedettséget, jobb minőséget kaphat az ügyfél, vagy azonos tartalommal kedvezőbb díjú szerződést köthet.

Az ingó- és ingatlanfedezetet is nyújtó konstrukciók éves átlagdíja 56 ezer forint volt, a fővárosi és vidéki tarifákban nincs jelentős eltérés, 2022 negyedik negyedéve és 2023 negyedik negyedéve között 18 százalékkal nőttek a díjak – tette hozzá. A minősített konstrukciók azért is kedvezőbbek, mert káreseményt követően átlagosan 19 százalékkal fizettek többet, úgy, hogy a díjuk kedvezőbb.

A kampányról szólva Kandrács Csaba azt mondta, nagy valószínűséggel mindenki találhat a jelenlegi szerződésénél kedvezőbb konstrukciót. Kiemelte, a felmondási időszak április 2-ig tart. Mindenkit bátorított a szerződése aktualizálására.

Megjegyezte, még mindig egymillió olyan lakóingatlan van, ahol nem kötöttek egyidejűleg az ingó és ingatlanvgyonra biztosítást (vagy egyáltalán nincs szerződés). A teljes lakóingatlanszámhoz hozzátartoznak azok az ingatlanok is, amelyekben nem laknak életvitelszerűen, ez a szám az elhangzottak szerint hatszázezer, a teljes ingatlanállomány a KSH szerint nagyjából 4,5 millió. A hárommillió biztosítási szerződésből két és fél millió azok az aránya, amelyek ingóság és ingatlanfedezetet egyaránt nyújtanak.

A kampány során százezer új szerződést kötöttek, és hatvanezret kötöttek újra, jelzésértékű, összességében 160 ezer lakásbiztosítási szerződés „mozdult meg”.

A piaci várakozás 230 ezer átszerződés, ez az alelnök szerint teljesülhet is.

Hozzátette: duplázódott a fogyasztóbarát termékek száma, de nem cél az, hogy mindenki ilyen szerződést kössön, sokkal inkább a tudatosság, a felülvizsgálat. A verseny kifejezetten élénk, a jegybank többek közt próbavásárlással monitorozza a piacot.

Nagy Koppány a Magyar Nemzeti Bank biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatója emlékeztetett, a 2019-es 330 pontban is foglalkoztak már a piaccal, ekkor már felvetődött a fogyasztóbarát termék gondolata, amelyet 2020-ban bevezettek, 2021-ben pedig a kapcsolódó kalkulátort is elérhetővé tette a nemzeti bank.

A lakásbiztosítási indexet indokolja még, hogy négy nagy biztosító uralja a piac négyötödét. Megjegyezte, a kis társaságok az alkuszoknál jelennek meg, míg a nagyobbak jókora függőügynök-hálózattal rendelkeznek.

Az index az ügyfeleknek és a piacnak egyaránt szól – nyomatékosította. A fő mutató a lakott ingatlanok átlagdíját mutatja, de jelez még átlagos négyzetméterárakat is. Példát is mondott,

azonos biztosítási összegek mellett egy ötvenmillió forintos ingatlan esetében az látszik, hogy egyre inkább ár-érték arányosak a minősített fogyasztóbarát konstrukciók.

Az árak változása egyébként az építőipari díjnövekedést követte le, tömeges alulbiztosítottság nem látszik ugyan, de a szerződéseket Nagy Koppány szerint is érdemes aktualizálni.

Lapunk kérdésére elmondta, akiknek az ingatlana hitelfedezetül szolgál, a pénzintézetük felé jelezniük kell az átszerződést. Olyan új konstrukció szükséges amely megfelel a bank feltételeinek, egyik ilyen leggyakoribb kritérium az elemi károkra nyújtott fedezet, azonban Nagy Koppány szerint összességében érdemes olyan szerződést kötni, amelyik a legtöbb kártípusra fedezetet nyújt.

Kandrács Csaba hozzátette, már a kampány kezdetekor megjelentetett egy kisokost a jegybank, amely legtöbb élethelyzetre vonatkozóan megfelelő eligazodást nyújthat.