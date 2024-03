Az innováció a magyar gazdaság húzóágazata és kitörési pontja lehet

Az innováció lehet a kitörési pontja a magyar gazdaságnak – mondta a Figyelő és a Világgazdaság innovációs konferenciáján Szajlai Csaba, a Mediaworks gazdasági divíziójának vezetője, a Figyelő főszerkesztője. Hozzátette, hogy a kétnapos rendezvényen a hagyományos ágazatok mellett a hadiiparról és az űriparról is esik szó. A tervek szerint országszerte lesznek további konferenciák.

Számos aktuális témát érintettek az Évadnyitó Innovációs Konferencia előadói / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar gazdaság versenyképességének a kulcsa az innovációban rejlik, nem mellesleg gazdasági haszna van – mondta Bódis László, a Kulturális és Innovációs minisztérium innovációért felelős államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. Előadásában rávilágított, hogy a globális innovációs indexben a 33. helyet foglaljuk el a több mint százharmincból, megelőzve többek között Lengyelországot és Szlovákiát, azonban Csehország és Ausztria előttünk jár a sorban. A magyar startup-ökoszisztéma az ötvenedik helyen áll globális szinten, ami viszont elmarad az innovációs teljesítménytől – mutatott rá Bódis László.

Kiemelte, 2016 óta az állami források megháromszorozódtak,

a cél az, hogy az innovációs ráfordítás elérje az éves 3 százalékát, most Magyarország 1,6 százalékos arányban fordít kutatás-fejlesztésre.

Távlati célunk az, hogy minden harmadik kkv helyett az érintettek fele foglalkozzon innovációval, ezenfelül előremutató lenne a szabadalmak számát megduplázni.

A magyar innovációt erősítendő célokat is kiemelt Bódis László, ilyenek a magyar kutatási hálózat erősítése, a Nemzeti Innovációs Ügynökség, emelték az ösztöndíjakat, egyszerűsítették a doktori képzésbe való bejutást.

Szabados Zsuzsa, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Vállalati innovációs elnökhelyettese azt mondta, az innováció fogalmát 1930 óta ízlelgetjük, a rendszer működésének vannak gazdasági mutatói is, megmutatkozik a GDP-ben is az innováció hatása. Bejelentette, hogy elindul a hivatal új pályázati programja, amely a nagyvállalatokat célozza. A támogatás oka, hogy a nagyvállalatok a gazdaság húzóágazatait lefedik. A program részletei még kidolgozás alatt vannak. Ígérete szerint teljes előadása megtalálható lesz a hivatal honlapján, az nkfih.gov.hu honlapon.

Pecsenye Roland, az MBH Bank digitalizációért felelős vezetője a fintech és a bigtech jelentősége kapcsán kiemelte, hogy a gazdaság versenyképessége a modern technológiák integrálásával képes csak fennmaradni. Emlékeztetett, hogy harmincezer nyitott IT-pozíció van a munkaerőpiacon, az ilyen munkák java pedig nincs helyhez kötve.

Pecsenye Roland az újítások fontosságáról beszélt. A szoftverek nem veszik el az emberek munkáját / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szerephez jut a mesterséges intelligencia (MI) is, körvonalazódnak azok a területek, ahol az MI a banki területeken is segítséget nyújthat, ám ez semmiképp nem egy, hanem többéves folyamat – ismertette, hozzátéve, hogy egyértelmű versenyhátrány ugyanakkor, ha nem használjuk az újításokat. Arról szó sincs, hogy a szoftverek elvennék az emberek munkáját, a digitalizáció pedig a felhasználók dolgát is egyértelműen megkönnyíti.

Az MBH célja, hogy közös fejlesztésű megoldásokat terjesszen el – ilyen kiemelt újítás lehet például a hangalapú szoftveres vezérlés, amely érintésmentes használatot tesz lehetővé mobileszközökön. Az újítások használatához az alkalmazottak képzése is szükséges. Egy dolog változatlan csupán: a változás – zárta gondolatait.

Pató Viktória, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezető igazgatója elmondta, az iroda célja, hogy a folyamatban levő struktúraváltást segítse. A közvetlen uniós források keretösszegei jóval magasabbak ugyan, mint korábban, ez az összeg azonban 2027-től változhat. Az iroda a hatékony forráslehívásban és felhasználásban segít.

Darázs Lénárd, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke célként jelölte meg, hogy minél több innovatív vállalkozás működjön a piacon, ehhez viszont fogalmi tisztázás is szükséges. A digitális érettség önmagában nem innováció, és egy technológia alkalmazása sem az, mert ez a működés hatékonyabbá tétele, ahogyan a munkaerő képzése is. Előadásában kitért arra is, hogy az innováció hozzáadott értéket jelent, jelentős tudásalapú fejlődést takar a korábbi termékhez, szolgáltatáshoz képest. Mindez pedig fejlesztési tevékenységen belül történik.