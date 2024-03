Kivételez a Revolut a magyarokkal: most csak nekik új számlát vezet be, és inflációkövető kamatot is fizet Új megtakarítási lehetőséggel jelent meg a Revolut Magyarországon. A szolgáltatást először a magyar ügyfeleknek nyitja meg. A megtakarítási számla konstrukciója nem is tűnik rossznak.