„Battonyán lakom és nagyon boldog vagyok. Kisebb a mint Aradon, tiszta és csendes, kedves emberek a helyiek” – ez a hozzászólás kapta a legtöbb lájkot abban a videóban, amelyet egy román férfi töltött fel a napokban a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű Facebook oldalra. Az illető, aki épp Battonya fő utcáján halad végig autójával, a videóhoz azt írta, hogy „a magyar kisváros ahol a házak felét románok veszik meg”.

Fotó: Battonya Város Önkormányzata

Az állítást nehéz igazolni, de hogy valószínűleg nem a levegőbe beszélt, azt a videó alatti kommentek támasztják alá. A több ezer lájk mellé öt nap alatt közel 900 hozzászólás érkezett a poszthoz, a megosztások száma már a 400-hoz közelít. A kommentek között olvasgatva feltűnő, hogy a románok mennyire kedvelik hazánkat.

Pontosan ezt teszik a nagyváradiak is, fél órára Magyarország határától. Nagyon elégedettek, kifogástalan tisztaság, kulturált falu Ártand, Biharkeresztes..…

– olvasható az egyik hozzászólásban, amit több tucatnyian lájkoltak. A második legtöbb kedvelést azonban az a hozzászólás kapta, amiben azt írta egy román férfi, hogy „nem mi választjuk meg, hogy melyik családba vagy országba születünk! Mindannyian emberek vagyunk!”

Az alacsony ingatlanárak miatt jöhetnek át a románok Magyarországra

A Digi24 idén év elején készített riportja is ugyanerről tanúskodik. A portál felidézi, hogy a határmenti magyar városokban lévő házakra közvetlenül Románia 2007-es uniós csatlakozása után csaptak le először. Akkoriban a román határtól mindössze hat kilométerre fekvő Battonya városában 2500 euróért lehetett házakat találni. Időközben ugyan emelkedtek az árak, ezzel együtt az aradiak érdeklődése is egyre nagyobb, hogy befektessenek ezekbe az olcsó házakba. Például most is lehet találni 10 ezer euró (4 millió forint) körüli árakkal rendelkező házakat.

A román lap szerint a legtöbb ház nagyon jó állapotban van, a tulajdonosok a megélhetés miatt elhagyták őket, hogy Magyarország más területeire költözzenek. Ez egyébként az egyetlen nagyobb probléma ezekben a városokban: a munkahelyek hiánya. Ám a magyarországi tulajdont választó románok a magyarországi autópálya-hálózatnak köszönhetően körülbelül másfél órát utaznak.

A legolcsóbb ház, amit tavaly eladtam, 5000 euróba került (2 millió forint), Dombegyházon (5 kilométerre a határtól). A város központjában található, 100 hasznos négyzetméterrel, három szobával és 4000 négyzetméter földterülettel rendelkezik.

– mondta az Agerpres szerint Bogdan Holocan, egy Bánát környéki ingatlanügynök, aki szerint jelenleg a legolcsóbb ház, ami a portfóliójukban van, 9000 eurós, Kisvarjaspusztatól körülbelül 7 kilométerre található, három szobával, teljes közművesített és 1500 négyzetméteres földterülettel rendelkezik.

Fele akkora a rezsi, mint Romániában

A határ menti magyar városokban legalább 300 házat adtak el tavaly az ország nyugati részéből érkező románoknak. A legtöbben továbbra is Romániában dolgoznak, és hétvégén vagy szabadságon jönnek a magyarországi ingatlanokhoz. Mások teljesen elköltöztek.

A lapnak nyilatkozó ingatlanközvetítő szerint a legtöbb vásárló elmondja, hogy döntésében az ingatlanár mellett a megélhetési költségek is szerepet játszottak, ugyanis feleakkora a rezsi, mint Romániában.

Az egyik első aradi lakos, aki házat vásárolt Battonyán, Vasile Blidar, rendszeresen oszt meg videókat a Youtube-on az itteni életéről. Ő 2007 januárjában, közvetlenül Románia európai uniós csatlakozása után döntött a házvásárlás mellett. A család 3000 eurót fizetett egy házért a város központi részén, 100 négyzetméter lakóterülettel, 1500 négyzetméteres telekkel, és az összes közművel rendelkezik. Vasile Blidar elmondása szerint azóta több száz román költözött Battonyára, akiket a helyi közösség nagyon jól fogadott, és nincsenek etnikai félreértések.

A határ közelsége és a román intézmények is fontosak

Nemcsak az ár, a határ közelsége is szerepet játszik a házvásárlásban. Iuhasz Monica, aki tavaly vett házat szintén Battonyán, azt mondja, hogy a világjárvány idején döntött úgy, hogy Magyarországra költözik, amikor otthonról kezdett dolgozni, amit könnyen meg tud oldani, mivel Aradtól 25 percre laknak autóval, ráadásul van egy román iskola illetve óvoda is a városban. Ahogy például a Román Nemzetiségi Önkormányzata is van a városnak, amelynek jelenleg több mint 500 tagja van a Facebook zárt csoportjában.

A legutolsó, 2022-es népszámlálási adatok azt mutatják, hogy Magyarországon körülbelül 36 000 fős román közösség él. Legtöbbjük a román határhoz közeli településeken. Az aradi Varsánddal szomszédos Gyulán például körülbelül 2000 román, az 5000 fős Battonyában pedig körülbelül 1000 román él, háromszor többen, mint 2007-ben.