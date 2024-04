Egyre növekvő keresletről szól az idei év a VI., VII., VIII. és IX. kerületi ingatlanpiacon, ahol megtörtént a fordulat, ami persze az árakra is hatással van – derül ki a Balla Ingatlan összeállításából.

A tavalyi gyengélkedés után idén megélénkült a kereslet a belső kerületekben / Fotó: Kallus György

Elsősorban az mérséklődésének és a kamatok folyamatos ereszkedésének köszönhető a fordulat – jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Több a hiteles vevő, de kevés még a befektető

Nagyobb érdeklődést tapasztaltak az elmúlt néhány hónapban, mint az azt megelőző hónapokban, amikor nemcsak a kereslet, hanem a tranzakciók száma is nőtt a belső kerületek ingatlanpiacán.

A februári és márciusi már kezdett hasonlítani a régi piacra

– fogalmazott a szakértő.

A keresletet a befektetők még nem nagyon pörgetik, mindössze néhány befektetési célú érdeklődőről beszélhetünk a szakértő szerint, aki a 2020 előtti időszak értékeinek 10 százalékára becsüli számukat. Ráadásul a belső kerületekben az állami támogatások sem mozgatják a keresletet.

Kisütött a nap a lakáspiacon is / Fotó: Shutterstock

Ezzel szemben a hitelre történő vásárlások a kedvezőbb kamatoknak köszönhetően ezekben a kerületekben is jelentősen megszaporodtak,

gyakorlatilag most már minden második üzletkötésnél hitelt vesznek fel a vevők, és várhatóan arányuk csak tovább fog emelkedni, ha tovább csökkennek a kamatok

– mutatott rá a szakértő.

Az ingatlanok ára a kereslet változásának megfelelően alakult, vagyis míg 2023-ban lelassult az árak emelkedése, sőt akár azt is ki lehet jelenteni, hogy teljesen le is állt, addig 2024 elejétől újra megkezdődött a drágulás a VI., VII., VIII. és IX. kerület ingatlanpiacán. És ez nemcsak a hirdetési árakra igaz, hanem a valós értékesítési árakra is – hangsúlyozta az ingatlanközvetítő.

Túlárazott a kínálat

A túlárazottság azonban továbbra is probléma: átlagosan 5–15 százalékos túlárazottságról beszélhetünk, mert a tulajdonosok azzal az alapállással közelítik meg az ingatlanértékesítést, hogy a vevők majd úgyis alkudnak. Ez viszont

elhúzódó értékesítési időt okoz sok esetben, illetve olykor teljesen beáll az ingatlan, sokáig érdeklődés sem lesz rá

– magyarázta a szakértő.

Mire alkura kerül a sor, a hirdetési árral is lejjebb mennek, így

átlagosan 5-10 százalékos alkuról beszélhetünk.

Ugyanakkor Garaba Gergely szerint lehet találkozni olyan kiugró első ajánlatokkal is, amelyekben 20-25 százalékos alku is benne van.

Pesti külváros: még mindig túlárazottak a lakóingatlanok Kitartják az irreális hirdetési árakat, ami jelentősen megnehezíti most az értékesítést a kelet-pesti kerületekben is, ahol a családi házak jellemzően több mint fél év, a lakások három-hat hónap alatt kelnek el. A túlárazottság fékezi a tranzakciókat, az üzletkötéshez legalább 5-10 százalékos alku vezet – összegezte a Balla Ingatlan a pesti külvárosi lakáspiaci helyzetet, miszerint kivárnak a vevők, de az eladók is.

Jó árazás esetén a tulajdonosok most két-négy hónapos értékesítési időre számíthatnak, ami olykor lehet rövidebb is, ha az ingatlan kifejezetten keresett típusba tartozik. A keresett típusokat és helyszíneket tekintve egyébként nem nagyon van változás: a vevők továbbra is jó elosztású, frekventált helyen lévő, de mégis csendes, lehetőleg erkélyes ingatlanokat keresik.

Az eladó használt és a kiadó lakások kelendők

A keresett ingatlanok listáján ugyanakkor nem szerepelnek az új építésű lakások, ezekre a belső kerületekben minimális a kereslet. Az ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint

a vevők a drága új építésűek helyett inkább az újszerű lakásokat preferálják,

vagyis inkább vesznek tíz-húsz éves társasházi lakást, mert annak kedvezőbb a négyzetméterára, mint egy új építésűnek.

A befektetőkre még várni kell, de a hitelből vásárlók már megjelentek a vevői oldalon / Fotó: Kallus György

A kiadó ingatlanok piacán viszont erős a keresleti nyomás, ami azt jelenti, hogy

amint megjelenik a kínálatban egy-egy kiadó lakás, gyakorlatilag egy héten belül bérlőre talál.

Ez persze már korábban is így volt, vagyis azt lehet mondani, hogy a kereslet magas szinten stagnál, folyamatosan erős, miközben a bérleti díjak az elmúlt hónapokban kismértékben, de tovább emelkedtek.

Az elkövetkező hónapokat illetően a szakértő szerint maradhat a pozitív hangulat az ingatlanpiacon, már persze akkor, ha a jelzáloghitel-kamatok továbbra is csökkennek. Ez folyamatos keresletnövekedést hozhat az ingatlanpiacra, ugyanakkor a jövő meglehetősen kiszámíthatatlan, hiszen bármikor módosíthatja a most kialakuló pozitív irányt egy váratlan tényező megjelenése – hangsúlyozta Garaba Gergely.