Egy hét szünet után újra drágul Magyarországon az üzemanyag ára – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből. Legutóbb március 27-én, húsvét előtt érkezett hír a benzin és a dízel árának változásáról. Az üzemanyagár-figyelő blog most arról számolt be, hogy péntektől nagykereskedelmi szinten tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A benzin esetében bruttó 4 forintos, míg a gázolajnál bruttó 7 forintos drágulás áll be literenként a hét második felében.

Ismét többe kerül a tankolás, ha valamely kúthálózat alkalmazását letöltjük, literenkénti kedvezményt tudnak biztosítani / Fotó: Gazdag Mihály / Kelet-Magyarország

Miután az tapasztalható, hogy a nagykereskedelmi árváltozásokat a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak is lekövetik, így az átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak április 5-től:

95-ös benzin – 645 Ft/liter,

gázolaj – 652 Ft/liter.

Hozzányúl a kormány az ingyenes készpénzfelvételhez: már a postákra is kiterjeszti

A lakosság havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forintig költségmentesen vehet fel készpénzt a bankautomatákból 2014 februárjától. Annak érdekében, hogy az állampolgároknak minél szélesebb körben legyen lehetőségük élni az ingyenes készpénzfelvétellel, a Nemzetgazdasági Minisztérium módosító indítványt nyújtott be. A javaslat arra irányul, hogy a jövőben a postákon is elérhetővé váljon az ingyenes készpénzfelvétel. A szolgáltatás a posta elszámolóközpontot működtető intézmény által üzemeltetett POS-terminál útján válik elérhetővé.

A kormány döntése értelmében 2023 júliusától van a lehetőség a vásárlással egybekötött készpénzfelvételre, legfeljebb 40 ezer forintos értékben. Ez különösen ott segítség, amely településen nincs bankautomata, de a posta működik.



Összeesküvés-szerű vád, de komoly helyről: Oroszország irányított energiafegyverekkel támadja a CIA embereit

Oroszország legalább 2014 óta támadja az amerikai tisztviselőket és a hírszerző közösség tagjait, köztük a CIA-tiszteket is, irányított energiafegyverekkel, amelyek maradandó agykárosodást okoznak.

A The Insider közös vizsgálata olyan bizonyítékokat tárt fel, amelyek a Havanna-szindrómaként ismert titokzatos egészségi állapotot az orosz katonai hírszerző ügynökség tagjaihoz kapcsolják. A GRU 29155-ös egysége állítólag irányított energiájú fegyvereket használt a tengerentúli amerikai kormányszemélyzet megtámadására.

A Havanna-szindróma először 2017-ben került a nyilvánosság elé, miután több mint 20 Kubába kiküldött amerikai tisztviselő furcsa egészségügyi megbetegedéseket szenvedett Havannában.

Azóta több mint 100 esetet idéztek olyan helyeken, mint a kínai Kanton, sőt Washington DC. Az áldozatok között vannak amerikai diplomaták, kémek, katonatisztek, vállalkozók, és bizonyos esetekben házastársuk, gyermekeik és még házi kedvenceik is. A jelentés megállapította, hogy az első ilyen támadás valóban a németországi Frankfurtban történt 2014-ben.

A támadásokat a The Insider által „irányított energiafegyvereknek” nevezett eszközökkel hajtják végre, amelyeket a szovjet korszak katonai hírszerzési programjaira visszanyúló, több éves tudományos kutatás során hoztak létre. E fegyverek egészségügyi következményei maradandóak és bizonyos esetekben súlyosan legyengíthetnek.

Milliárdos lett egy tizenkilenc éves lány, vége Zuckerberg korának

A Forbes legfrissebb összesítése szerint megdőlt a rekord, egy 19 éves, Brazíliában élő lány a világ legfiatalabb dollármilliárdosa: Livia Voigt vagyona 1,1 milliárd (forintban mintegy 400 milliárd). Ha 26 esztendős nővérével, Dora Voight de Assisszal összefognak, ketten már dollármilliárdokat mozgathatnak meg. A Florianópolisban élő lány az egyetemisták gondtalan – de nem pénztelen – életét éli a Forbes szerint, és nincs semmilyen tisztsége a WEG óriásvállalatban, amelyben 2016-ban örököltek testvérével meghatározó részesedést. Még egy érdekesség a toplistáról: már nincs 30 évnél fiatalabb a világon, aki maga gazdagodott meg.

A legfiatalabb 25 közé épp nem fért be a lista egyik világszerte ismert újonca, a 34 esztendős amerikai énekesnő, Taylor Swift. Az ő vagyonát Eras című koncerttúrája dobta meg. Fellépéseinek gazdaságformáló ereje sem elhanyagolható és a lemezeladásokat is formálta: részben Taylor Swiftnek köszönhetően lett újra népszerű a hanglemez, 2023-ban 6,1 millió bakelitlemezt adtak el Nagy-Britanniában, a legtöbbet 1990 óta. A legnagyobb számban Swift 1989 Taylor’s Version című albumából, emlékeztetett a CNN. A legújabb albuma pedig szintén megjelenik majd hanglemezen.

Ritka, amikor egy építkezés a tervezettnél korábban befejeződik, de ma is van ilyen: a Budapest–Belgrád vasútvonal hazai szakasza két éven belül elkészülhet / Fotó: Shutterstock

Budapest–Belgrád vasútvonal: csoda történt – fél évvel korábban befejeződhet az építés

Korábban arról lehetett hallani, hogy csúszik a felújítás. Most azonban kiderült, ha minden jól megy, a Budapest–Belgrád vasút magyar szakaszának megépítése, a 150-es vonal teljes felújítása hamarosan a végéhez ér, két éven belül befejezdődhet. Mindez pedig azt jelentené, hogy a szerb és a magyar főváros közötti távolság leküzdése 2 óra 40 perc alatt lehetséges lesz. Belföldön a távolsági vonatok egy órával rövidebb idő alatt tehetik majd meg az utat a magyar főváros és Kelebia között, illetve a budapesti elővárosi utasok is akár húszperces menetidő-csökkenéssel számolhatnak Kunszentmiklós–Tassig.

Az újjáépítésének alapkövet 2021 októberében rakták le. A projekt értéke mintegy 1,7 milliárd euró. A beruházást 85 százalékban fix kamatozású kínai hitelből, a fennmaradó 15 százalékot saját forrásból, önrész biztosításával finanszírozza a magyar állam. Ugyanakkor a Budapest–Belgrád elsődleges jelentősége nem a személyszállítás, hanem a cargo üzletág. Az együttműködést könnyíti, amiről Aleksandar Vucic szerb elnök is beszélt, hogy Kína szoros barátja Szerbiának.