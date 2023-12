Pörög a bakelit, a briteknél Taylor Swift lett a királynő

A bakelitlemezek forgalma 1990 óta a legmagasabb szintet érte el az Egyesült Királyságban, ahol az eladások az előző évihez mérten 11,7 százalékkal, 5,9 millió darabra nőttek, és ezzel immár 16. éve haladják meg az előző évit. A legnépszerűbb előadó pedig Taylor Swift volt – közölte a Brit Hanglemezgyártók Szövetsége (BPI).

Taylor Swift három bakelitlemeze is a top 10-be került

Fotó: AFP

Hatalmas siker a bakelitlemezek visszatérése

A rögzített zenei piac több mint négyötödét kitevő streamingelés árnyékában, a bakelitlemez visszatérése hatalmas siker. A vájt fülű rajongók a BBC szerint azért ragaszkodnak annyira a hagyományos lemezekhez, mert „gyűjthetőbbnek” és jobb minőségűnek tartják őket utódaiknál.

A BPI szerint a független lemezboltok népszerűsége és a HMV szaküzletlánc újjászületése is hozzájárult az eladások folyamatos bővüléséhez. A His Master's Voice rövidítéseként ismertté vált HMV négy év kihagyás után novemberben nyitotta meg újra zászlóshajó-boltját a londoni Oxford Streeten.

A legkapósabb bakelitlemezek listáján egyébként az új kiadványok domináltak, a top 10-be került Ed Sheeran, Lewis Capaldi és Lana Del Rey is.

Amellett azonban a klasszikus albumok és újrakiadások is jól szerepeltek, köztük a Fleetwood Mac Rumours és a Pink Floyd The Dark Side of the Moon (Live At Wembley 1974) című lemeze.

A bakelitek koronázatlan királynője viszont Taylor Swift lett, akinek három albuma is befért az Egyesült Királyság 10 legkelendőbb LP-je közé: az említett 1989 mellett, a Speak Now és a Midnights is elnyerte a piac tetszését.

A Speak Now, illetve az 1989 is újraszerkesztett felvétel, és mindkettő része annak a harcnak, amely révén az énekesnő vissza akarja szerezni az ellenőrzést saját munkásságának a gyümölcsei felett, miután egy befektetési társaság 2019-ben megvásárolta a mesterszalagjait.

Tavaly a BBC Graham Norton Show-jának Swift elárulta, hogy azért vette fel újra első hat albumát, mert amikor lemezkiadót váltott, egyszerűen eladták ezeket az orra elől.

A 10 legnépszerűbb bakelitlemez Nagy-Britanniában 2023-ban:

Taylor Swift – 1989 (Taylor's Version) The Rolling Stones – Hackney Diamonds Lana Del Rey – Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd Taylor Swift – Speak Now (Taylor's Version) Fleetwood Mac – Rumours Blur – The Ballad of Darren Pink Floyd – The Dark Side of the Moon Taylor Swift – Midnights Olivia Rodrigo – Guts Lewis Capaldi – Broken by Desire to be Heaven Sent

A BPI szerint a kazettaeladások is újra lendületben vannak, az egymást követő negyedik évben lépték át a 100 ezer darabos lélektani határt, miután az 1990-es évek elején nagyon visszaestek. A CD-eladások csökkenése pedig lassulni kezdett, és 2023-ban 11 millió darabnál állhat meg.

Jól fogytak a kazetták is

A Take That's This Life című lemeze lett az év legnépszerűbb CD-je, míg Olivia Rodrigo Guts című kazettája a legjobban teljesítő kazetta.

A kazettára vett komplett albumok közül Phil Collins Back in 1990...But Seriously című anyagát vették a leginkább, amelyet Madonna követett a The Immaculate Collection-nel.

A három tenor – José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti – élő albumát adták el a harmadik legnagyobb példányszámban, amelyet a The Very Best of Elton John és Michael Bolton Soul Provider című albuma követett.

„Miközben az LP-eladások az elmúlt 16 évben folyaamatosan emelkedő pályára álltak, biztató, hogy a CD iránti kereslet is stabilizálódik, és a zene rajongóinak új generációi szeretnek bele a kazettákba is. Az embereknek minden eddiginél nagyobb választási lehetőségük lesz, hogy milyen hanghordozóról élvezzék kedvenc zenéjüket” – kommentálta a friss adatokat Jo Twist, a BPI igazgatója.