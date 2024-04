Itthon még sosem végeztek olyan műtétet, mint amivel a Semmelweis Egyetem (SE) elbüszkélkedhetett: a robotasszisztált térdízületi artroplasztika akkora szám, hogy szakmai napot és workshopot is szerveztek a fantasztikus alkalom köré.

Fantasztikus dolgokra képes a robotika / Fotó: Semmelweis Egyetem

Rögzítsük a tényt: az első robotasszisztált térdműtétet dr. Bejek Zoltán docens végezte el az Ortopédiai Klinikán dr. Krzysztof Modzelewski lengyel specialista felügyelte mellett. Miként az SE tájékoztatott:

a CORI mozgásszervi robot a gyártó cég jóvoltából két hétig tartózkodik az egyetemen, ebbe az időszakba hat térdműtétet zsúfoltak,

viszont az intézmény célja, hogy beszerezzen egy saját robotot is, ezzel lefedve a teljes robotsebészeti palettát.

A térd után jön a csípő, a váll, a boka és a könyök

Dr. Bejek Zoltán kifejtette, hogy a Smith & Nephew tervezte CORI olyan újabb generációs mozgásszervi robot, mely könnyebb és kisebb az elődeinél, ezáltal mozgatható is a műtők között. Olyan számítógépes navigációs rendszert használ, aminek Magyarországon több mint két évtizedes múltja van: az Ortopédiai Klinika például az országban elsőként 2002-ben kapott először ilyen gépet.

A mostani, újabb generációs robot abban különbözik a Da Vincitől, hogy itt a sebész nem egy konzolból irányítja a szerkezetet, hanem a kézi műszert tartva maga a robot végzi a sebész által megtervezett beavatkozást.

A CORI robotja sokkal pontosabb az elődeinél / Fotó: Semmelweis Egyetem

A robotokat elsőként a térdre fejlesztették ki, mert ez a pontosságot illetően ez az egyik legkényesebb ízület, itt indokolt leginkább a robotasszisztált beavatkozás. A manuális ortopédiai műtétek – így a térdsebészeti implantációk esetén – a páciensek húsz százalékánál léphetnek fel kisebb-nagyobb panaszok:

már 2-3 milliméter eltérés is örök életre panaszt okozhat a betegnek. Ezt a rátát a pontos robot jelentősen feljavítja, fél milliméterre redukálja az eltérést.

Az így végzett műtétek rövidebb ideig is tartanak, és már nemcsak térd-, hanem csípőműtétek is végezhetők robottal, és a kört hamarosan kiterjesztik a vállra, a bokára és a könyökre is.

Fantasztikus az eszköz: az oktatásban és kutatásban is fontos szerepe lehet

Az SE hangsúlyozta, hogy az oktatást is segíti a készülék, mivel a használatával a rezidensek beteg nélkül is gyakorolhatják a tervezést, emellett a kutatásban is hasznosítható, mivel a robot működtetői automatikusan csatlakoznak egy nemzetközi orvosi hálózatba, ráadásul a gép technikai adatokat gyűjt a műtétekről, így folyamatosan fejlődik.

A robotika új távlatokat nyit meg / Fotó: Semmelweis Egyetem

A nagy esemény apropóján szervezett szakmai napon számos szakember világította meg, hogy az eszköz, illetve általánosságban a robotika miként lehet hasznos a saját területén. Dr. Szőke György, az Ortopédiai Klinika igazgatója például kiemelte: a robotika mozgásszervi sebészeten belüli alkalmazásával

a klinika bekapcsolódhat az egyetem robotikai rendszerébe, amelynek köszönhetően idővel regionálisan is egyedülálló oktatócentrum jöhet létre.

Dr. Szücs Ákos, a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatóhelyettese, egyetemi docens elmondta, hogy a nehezen megközelíthető régióknál egyértelmű a robotok előnye, a hasi sebészetben ilyen például:

a máj hátsó szakasza,

a mellkasi műtétek,

a nyelőcső is.

Hozzátette: mivel Magyarországon jellemzően már a nyitott hasi műtétekben, illetve laparoszkópiában jártas szakemberek végzik ezeket a robotasszisztált beavatkozásokat, így a tanulási görbe is jóval rövidebb más országokhoz képest.

3D-s térd- és csípőtervezés

Dr. Nyirády Péter, az Urológiai Klinika igazgatója kifejtette, hogy a radikális prosztataeltávolítás és vesetumor rezekció esetében a legnagyobb, milliméter pontosságú precizitásra van szükség, ezért a beteg szempontjából a legnagyobb mértékben ki tudják használni a robot előnyeit.

Dr. Szabó István, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense pedig a nőgyógyászati vonatkozásokat mutatta be. Elmondta, hogy már 234 ilyen beavatkozást végeztek a klinikán, melyek közt volt:

hüvelyképző műtét,

miómaeltávolítás,

extrém nagy méh eltávolítás,

endometriózisműtét,

a méhnyálkahártya rosszindulatú daganatának, az endometriumkarcinómának az eltávolítása.

A szakmai napon ki lehetett próbálni a 3D-s térd-, illetve csípőtervezést, valamint a résztvevők tesztelhették az ortopédiai műtét elvégzésére alkalmas CORI-robotot is. Az egyetemen pedig a gyermeksebészeknek is akad új segítsége: a virtuális valóság.