Az akkumulátorcsere-állomások már nem a távoli jövőt jelentik

Minden együttműködés egy újabb siker a magyar gazdaság számára, és siker azért is, mert azt szeretnénk elérni, hogy Magyarország legyen a keleti és a nyugati tőke találkozási, kapcsolódási pontja – jelentette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter annak kapcsán, hogy közös nyilatkozatot írt alá a NIO Europe és a Széchenyi István Egyetem Alapítványa.

A tervek szerint lakossági szinten is támogatnák az elektromos autózás elterjesztését / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elektromos autó és járműipar fejlesztése nem véletlen: ez jelenti ugyanis Európa jövőjét

– mutatott rá a miniszter.

Magyarország erős és versenyképes autógyártásban érdekelt, fel kell gyorsítani az elektromos autózás terjedését, összhangban a 2035-ös tervezett átállással. Mindenfajta protekcionizmust és büntetővámot elleneznek, piacellenes lépésnek tartanak, az elektromos autózás felgyorsítása érdekében uniós szintű akciótervet fogad el a magyar kormány: új, közösségi szintű autóvásárlási programra tesz javaslatot a kabinet. Ez új és nagy részben a használt járművekre is kiterjed, valamint az akkumulátor-újrafeldolgozás is fókuszba kerül. Az akciótervet július elején mutatják be, és a versenyképességi tanács soron következő ülésén ismertetik a tagállamokkal.

A térnyerést a modulok (főként, de nem csak akkuk) cserélhetősége tovább növeli, amely technológiában a Nio az élen jár. A Széchenyi István Egyetemmel kötött megállapodás pedig új mérföldkő az intézmény, az egyetem alapítványa, valamint a HUMDA közötti együttműködésben.

A Niónak a kínai prémiumszegmensben negyvenszázalékos a részaránya, ami egyúttal azt is jelenti, hogy professzionális technológiát képvisel.

Gong Tao, Kína magyarországi nagykövete az együttműködés kapcsán arról beszélt, hogy az akkumulátorcsere-állomás építésében és a napelemek, pontosabban az energiatárolás terén működnek együtt. Hszi Csin-ping látogatására visszautalva azt mondta, a találkozó a kétoldalú kapcsolatok egy újabb állomását jelenti. Számos területen működik együtt ugyanis Kína és Magyarország, a a beruházások és a technológia, valamint az innováció területén.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem globális kihívás, a villamosítás és az önvezető járművek egyértelműen a fejlődés és a klímavédelem irányába mutatnak. A környezetbarát technológiák a világgazdaság új növekedési motorját is jelenthetik – mutatott rá a nagykövet. Kína szerepet vállal a globális zöldítésben, e törekvés részét képezik a Magyarországra települt autóipari vállalatok is. Kína az egyik legnagyobb energiafogyasztó, így a környezetvédelmi törekvései mondhatni kulcsfontosságúak. Az autóakkumulátorok újrahasznosításával a Nio hozzájárul a termelékenységhez is – emelte ki Gong Tao.

Hui Zhang, a Nio Europe alelnöke úttörő partnerségnek nevezte a most kötött együttműködést. Emlékeztetett, a Nio közel két éve jelentette be, hogy befektetése színhelyéül választja Magyarországot, ami különösen jó döntésnek bizonyult,

a vállalat biatorbágyi üzemében már látható is az együttműködés sikere, az ott készülő csereállomásokkal alapoznak meg egy kiterjedt töltő-infrastruktúrát,

helyi szaktudás felhasználásával, a termékekből pedig exportra is jut.

Hui Zhang emlékeztetett rá, hogy a Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok idén hetvenöt évesek. (Hazánk az elsők között ismerte el annak idején a Kínai Népköztársaságot.) „Ma nem csupán partnerséget, hanem közös célokra épülő együttműködést ünneplünk” – mondta a Nio alelnöke, hozzátéve, hogy amíg az egyetem a jövő, addig a Nio Európa iránt elkötelezett. Öt uniós állam piacán van jelen. Öt kutatás-fejlesztési központot is létrehoztak, köztük Oxfordban és Magyarországon.

Az együttműködésnek több kulcsterülete van, köztük az energiatárolás, valamint az akkumulátorkezelés és -diagnosztika.

Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. igazgatósági elnöke arról beszélt, hogy a zöldátállási törekvések megalapozottak, a Nióval való együttműködés mutatja a kabinet előrelátását ezen a téren. A fő cél, hogy az autóipari és az egyetemi együttműködést erősítsék, keresve az újabb területeit.