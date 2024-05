Duplájára nőtt 2010 óta a magyar-albán kereskedelem

Hivatalában fogadta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn Blendi Gonxhja albán gazdasági minisztert, akivel áttekintették a magyar–albán gazdasági kapcsolatokat és azok további mélyítésének lehetséges módjait – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

Nagy Márton felhívta a figyelmet arra, Albánia a magyar kifektetések egyik fontos célpontja is / Fotó: Mónus Márton / MTI

A Nemzetgazdasági Minisztérium invitálására hazánk látogató miniszter és delegációja több szakmai egyeztetésen is részt vett, többek között olyan cégekkel, mint az EXIM, az MFB, a Garantiqa és a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség.

Albánia egyre fontosabb kereskedelmi partnerünk

Noha Albánia csupán hazánk 64. legnagyobb kereskedelmi partnere, a gazdasági kapcsolatok fejlődnek, így 2010 óta mind az mind a teljes külkereskedelmi forgalom több mint a duplájára nőtt. Ráadásul

tavaly az Albániába tartó magyar export rekordszintre nőtt, miután 12 százalékkal bővült az előző évhez képest.

Tavaly a két ország között több mint 130 millió euró (több mint 50 milliárd forint) értékben cseréltek gazdát áruk.

Az egyeztetésen Nagy Márton megállapította, hogy Albánia az elmúlt években dinamikus gazdasági fejlődést mutatott, és ez a trend az elkövetkező években is folytatódhat. Az ország jelentőségét az is növeli, hogy a hazai kifektetéseknek is fontos célpontja Albánia, így ma már mind a telekommunikáció, mind a pénzügyi szektorban meghatározó részesedéssel bírnak magyar cégek. A miniszter szerint erősíteni kell a meglévő magyar–albán gazdasági kapcsolatokat, többek között a turizmus, a mezőgazdaság és az energetika területén.