A Follow the Yellow friss kutatása szerint a monoton munka és az, hogy nincsen előrelépés, növelik a fluktuációt az SSC-cégeknél, az elégedetlen munkavállaló csak ugródeszkának használja az üzleti szolgáltatásokat nyújtó – beszerzés, számvitel, ügyfélszolgálat, IT-szolgáltatások, HR, bérszámfejtés – céget. Kiderült az is, hogy a legtöbb munkavállaló úgy érzi, nincsen érzelmi kötődése a cégéhez, és 84 százalékuk könnyedén váltana, ha jobb hírnevű cégtől kapna ajánlatot. Voltak pozitív visszajelzések is: könnyű ezen a területen elhelyezkedni, és a fizetések is megfelelők.

Nagy a fluktuáció, ha nincs előrelépés az SSC cégeknél / Fotó: Shutterstock

A fluktuáció ellenszere a kötődés javítása

A tanácsadó azt javasolja az SSC-cégeknek, hogy javítsák a kommunikációt a munkavállalókkal. A munkáltatóknak is érdemes jelen lenniük azokon a szakmai platformokon, ahol a dolgozók kibeszélik a problémáikat, ez jellemzően a Reddit és a Glassdoor. Mivel az egyik legforróbb téma ezeken a felületeken a fizetések kérdése, bátran kell beszélni arról, mennyit kereshetnek náluk a tehetségek. Azt is javasolják, fordítsanak a vállalatok nagyobb figyelmet a közösségépítésre, mert ezzel javítható az érzelmi kötődés.

A multinacionális SSC-k esetében vonzó lehet, hogy a munkavállalói közösségen keresztül új kultúrákat ismerhetnek meg az alkalmazottak.

Viszont az erőltetett közösségi programok az introvertált dolgozóknak – akik pont azért választották az SSC-t, mert elmerülhetnek a táblázatokban –, más kötődési aktivitást kell találni – írja a Follow the Yellow Communications cikke.

Hogyan tud kitűnni a munkaadó?

A folyamatos fluktuációt a folyamatos toborzással lehet orvosolni, akár úgy is, hogy vállalni kell azt, hogy valóban ugródeszka csak a cég, viszont sok fontos tudást szerezhet a munkavállaló. Olyan felületeken érdemes kommunikálni, ahol kevés SSC cég jelenik meg, a kutatás alapján ilyen a TikTok és LinkedIn is. Láthatóvá kell válni a médiában is, akár szülessenek cikkek a céges kultúráról, a közösségi programokról, az elégedett dolgozókról, így növelheti a hírnevét a cég, és szerezheti meg a legjobb munkaerőt.