Befülledt a luxus, az Estée Laudernek sürgősen tanácsadókra van szüksége, és árat csökkent – Európában is

Az Estée Lauder szerdán közölte: külső tanácsadókat bízott meg a márkái felülvizsgálatával annak érdekében, hogy gyorsabban fordíthassa értékesíései évek óta tartó visszaesését, amit a júniusban zárult pénzügyi éve eredményeinek friss jelentése is tükröz. A vállalat részvényei zuhantak, és a bejelentés azzal együtt sem tudta ezt megállítani, hogy bizonyos termékeik árának csökkentéséről is beszámoltak.
A konferenciahíváson, amelyen az eredményeket elemezték, Stéphane de La Faverie vezérigazgató az eredménybeszámoló konferenciahívásán elmondta, hogy a cég újragondolja portfólióját annak érdekében, hogy
a közép- és hosszú távon a legnagyobb megtérülést hozó lehetőségekre összpontosítson.
a felülvizsgálat eredményeiről később tájékoztatnak – írta a Bloomberg.
Az Estée Lauder bőrápolási termékeket, kozmetikumokat, hajápolási cikkeket és parfümöket forgalmaz. A pénzügyi évben a bőrápolási üzletág eladásai 12 százalékkal estek vissza,
A cég részvényei több mint 4 százalékot buktak a New York-i kereskedésben, igaz hogy az év eleje óta még így is 16 százalék az emelkedésük. így is 20%-kal emelkedtek, meghaladva az S&P 500 index teljesítményét.
A pénzügyi évre részvényenként 1,90–2,10 dollár közötti korrigált nyereséget várnak, ami elmarad az elemzői várakozásoktól a Bloomberg felmérése szerint. A vállalat mintegy 100 millió dolláros profitcsökkenésre számít az emelkedő amerikai vámok miatt.
De la Faverie költségcsökkentésbe kezdett:
A vállalat bajban van a kínai piacon, ahol a kereslet lassult, miközben az Egyesült Államokban egyre inkább alulmarad az új szereplőkkel és a rivális L’Oréal SA márkáival szemben.
De la Faverie azon is dolgozik, hogy csökkentse a vállalat függőségét a kínai és dél-koreai duty free üzletektől, amelyek közvetlenül a pandémia után a cég bevételének akár egyharmadát is adták. Azóta az eladások zuhantak, miközben a kínai fogyasztók ismét a külföldi utazásokat választják a kozmetikumok vásárlása helyett.
La Faverie egy interjúban azt is elmondta a hírügynökségnek, hogy bizonyos termékek árát a vásárlók megnyerése érdekében csökkentik – egy olyan időszakban, amikor sok fogyasztói termékeket forgalmazó amerikai cég a vámköltségek emelkedése miatt árakat emel.
Abban a percben, hogy megtesszük, sokkal több fogyasztó gravitál (az olcsóbb termékek felé)
– mondta.
A vállalat közlése szerint csökkentette az árakat például a Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion termékén Európában, a Közel-Keleten és Afrikában; a MAC Studio Fix alapozóin az Egyesült Államokban, valamint más MAC-termékeken Indiában.
A csökkentések azonban nem általánosak, és „ott fogunk árat emelni a vámok ellensúlyozására, ahol van ármeghatározó erőnk” – mondta De La Faverie. Hozzátette: a vállalat arra számít, hogy a jelenlegi, jövő júniusban záruló pénzügyi évben az árak összességében alacsony egy számjegyű százalékkal emelkednek, összhangban az elmúlt évek átlagos éves áremeléseivel.
