Gyermek sürgősségi betegellátó osztályt adtak át Pécsett, 2,7 milliárd forintos fejlesztés javítja az ellátás minőségét

A PTE KK Gyermekgyógyászati klinikája új gyermeksürgősségi betegellátó osztállyal bővült egy több mint 2,7 milliárd forintos EFOP pályázatnak köszönhetően. A fejlesztés során az építkezésre mintegy kétmilliárd forintot, eszközbeszerzésre több mint félmilliárd forintot költöttek - közölte az egyetem.

A cél az, hogy a gyermek sérülésének, betegségének súlyosságához mérten a lakóhelyéhez a lehető legközelebbi, legmagasabb szintű ellátást kapja Fotó: Csortos Szabolcs

Kiemelték: az országos projekt célja, hogy hazánkban egységes és magas szintű gyermek-sürgősségi és gyermek-baleseti ellátási rendszer jöjjön létre, amely a gyermek sérülésének, betegségének súlyosságához mérten a lakóhelyéhez a lehető legközelebbi, szakmai szempontból a legmagasabb szintű ellátást képes biztosítani. A PTE KK gyermekklinika megújult osztályán a legkorszerűbb műtőkben és eszközökkel látják el a régió legsúlyosabb traumatológiai gyermekbetegeit. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Navracsics Tibor, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium minisztere, Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bódis József, a PTE-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke, Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke és Decsi Tamás, a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója.

40 ezer gyermek ellátását végzik

A PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Magyarország Dél-dunántúli régiójának legmagasabb szintű ellátóhelye, ahol közel 40 ezer gyermeket látnak el a sebészeti, fülészeti és sürgősségi járóbeteg rendeléseken, 3500 sürgős betegfelvétel és közel 2500 műtéti beavatkozás történik évente.

A fejlesztéssel a gyermektraumatológiai műtétekhez szükséges modern diagnosztikai, terápiás és a műtéti eredményeket segítő rehabilitációs készülékek is rendelkezésre állnak. A nem traumatológiai sürgősségi ellátást igénylő gyermekbetegeket is korszerűbb körülmények között fogadják és kezelik.

A centralizált ellátásnak köszönhetően a súlyosabb esetek a Gyermekgyógyászati Klinikán összpontosulnak, lehetőséget teremtve a korábbinál nagyobb szakmai tapasztalat megszerzésére. A három korszerű műtőt tartalmazó műtőblokk mellett a gyermeksebészeti osztály is átalakult, nagyobb és modernebb, gyermekbarát kórtermek épültek a baleseti sérült, a sebészeti és a fül-orr-gégészeti betegek számára.

A pécsi gyermekklinika megújult osztályát a Nevetnikék Alapítvány önkéntesei varázsolták gyermekbaráttá. Több mint 300 négyzetméternyi falfelületet festettek meg, így a falakon Pécs ikonikus helyszínei, kulturális értékei is helyet kaptak, a játszószobát kiváló hazai játékgyártók segítségével rendezték be, míg a Pécsi Pagony és a Pagony Könyvkiadó adományának köszönhetően a könyvtár is megtelt új mesekönyvekkel..