Hitelezés: nagyobb, szebb lakást vehetünk, mint egy éve

Egy átlagos keresetű magyar házaspár elméletben akár a 70 millió forintot meghaladó összegű piaci lakáshitelt is felvehet – derült ki a Money.hu friss kalkulációjából, amely a KSH által csütörtökön közzétett átlagkereseti adatok alapján készült. A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) szabályai szerint 600 ezer forintos nettó családi jövedelem felett annak 60 százaléka fordítható hiteltörlesztésre, ami akár egy 90 milliós ingatlan megvásárlását is lehetővé teszi, ha rendelkeznek a vételhez szükséges 20 százalék önerővel.

Egy átlagkeresetű magyar házaspár akár több mint 70 millió forint lakáshitelt is felvehet húszéves futamidőre, tízéves kamatperiódussal / Fotó: Shutterstock

Húsz évre hetvenmilliós hitelt kaphat egy átlagos keresetű pár

A KSH márciusi kereseti adatai szerint, amelyet a Világgazdaság is megírt, a nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 437 800 forint volt. Az MNB adósságfékszabályai szerint, ha egy 10 éves vagy annál hosszabb kamatperiódusú hitelt veszünk figyelembe, akkor 600 ezer nettó alatt a jövedelem legfeljebb fele, azaz a márciusi átlagbérből 218 900 forint fordítható hiteltörlesztésre. Mindez akkor igaz, ha egy keresetből vállalunk hitelt – írja közleményében a Money.hu.

Egy hitelügyletben ugyanakkor rendszerint két kereső szerepel, vagyis az átlagos nettó családi összjövedelem ebben az esetben 875 600 forint. Ennek már 60 százaléka, vagyis 525 360 forint fordítható hiteltörlesztésre a szabályok értelmében. „Ezen adatok alapján egy átlagosan kereső magyar házaspár akár több mint 70 millió forint lakáshitelt is felvehet 20 éves futamidőre, 10 éves kamatperiódussal” – mondta a friss kalkuláció kapcsán Korponai Levente, a Money.hu vezetője, aki azonban figyelmeztet, hogy a jövedelem ennél jóval kisebb részét érdemes csak hiteltörlesztésre fordítani.

A lakásdrágulás csökkenése miatt akár nagyobb alapterületű lakást is vásárolhatunk hitelből

Az Ingatlan.com hitelintéző szolgáltatása alapján, amelyhez a Money.hu biztosítja a pénzügyi kalkulációt, az látható, hogy

a magyar lakáskeresők ma átlagosan 15 millió forint önerővel rendelkeznek.

Ha ezt az összeget 20 százalék minimumönerőként vesszük figyelembe, akkor egy 75 millió forintos ingatlan megvásárlására elegendő, amelyhez 60 millió forint lakáshitel szükséges. Ennek havi törlesztőrészlete a legkedvezőbb hitelek esetében hozzávetőleg 418 ezer forint 20 éves futamidőre, ami egy átlagkeresetű házaspár nettó jövedelmének kevesebb mint felét teszi ki.

A lakásdrágulás márciusban éves összevetésben 4,1 százalékos volt az Ingatlan.com lakásárindexe alapján, ami messze elmarad a nettó bérek az előző év azonos időszakához viszonyított 14,2 százalékos növekedési ütemétől. Ez kedvező lehetőséget teremt azoknak is, akik lakáshitelből szeretnének ingatlant vásárolni. Most ugyanis akár egy nagyobb alapterületű vagy jobb állapotú lakást is meg tudnak vásárolni, mint tavaly ilyenkor. Emellett a lakáshitelkamatok is lényegesen kedvezőbbek, vagyis olcsóbban lehet hitelhez jutni – tette hozzá Korponai Levente.