Lekerült a napirendről a benzinárstop, Magyarországon járt a kínai elnök, akinek a felesége férjénél is ismertebb - heti összefoglaló

Nem volt vége a lendületnek, szerdán is folytatódott az üzemanyagár-csökkenés Magyarországon. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is tovább csökken, a benziné bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 4 forinttal.

Fotó: Németh András Péter

Üzemanyag: mindent beleadnak a kereskedők – péntektől eddig nem látott mértékben csökken a benzin és a dízel ára

Szerdán bejelentette a kormány, egyelőre lekerül a napirendről a benzinárstop kérdése, ami egyébként nem hatósági árplafont, hanem dinamikus, piaci mozgásokhoz igazított árazást jelentett volna. A hazai kereskedők tűkön ültek és

az utolsó pillanatban is látványos üzemanyagár-csökkentést hirdettek meg, az eddigi időszak talán legnagyobb engedményét.

A holtankoljak.hu szerint ugyanis péntektől tovább zuhantak az üzemanyagárak, ráadásul az eddiginél magasabb mértékben.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe,

míg a gázolajért bruttó 5 forinttal fizetnek alacsonyabb árat a benzinkutak.

Az elmúlt hetekben rendkívüli üzemanyagár-csökkentésnek lehetünk tanúi Magyarországon. Április 17-én még arról számoltunk be, hogy 95-ös benzin átlagára 650 forint per liter, a gázolajé pedig 647 forint. Három hét leforgása alatt tehát a benzin átlagára 34 forintot zuhant, a dízelnél pedig 40 forintos literenkénti csökkenés állt be. A kereskedők tehát alaposan lefaragták az árakat, ahogyan azt kérte tőlük a kormány. A kabinet is rugalmasnak bizonyult, ugyanis nem a régió átlagárát, hanem a szomszédos országokét veszi ezentúl figyelembe. Azokét, ahová egyébként a határok mentén élők tankolni járnak.

Pénteken aztán új hírek érkeztek:

Kínai elnök Magyarországon: bemutatjuk Hszi Csin-ping feleségét – Peng Li-jüan még a férjénél is híresebb

Hszi Csin-ping kétnapos látogatása több szempontból is kuriózum. Egyfelől kínai elnök legutóbb húsz éve járt hivatalos úton Magyarországon. Igaz, Orbán Viktor magyar kormányfő és a több mint tíz éve regnáló Hszi Csin-ping eddig már hét alkalommal találkozott, legutóbb 2023 októberében Pekingben folytattak megbeszélést.

Másfelől a kínai elnök öt éve nem vizitált Európában. Az öreg kontinensre való visszatérése már csak ezért is nagy jelentőségű. Az, hogy a kínai delegáció Magyarországra is eljön, azért is fontos fejlemény, mert rajtunk kívül csak Franciaországot és Szerbiát kereste fel, amivel kétségtelenül felértékelődik Magyarország geopolitikai szerepe.

A kínai first lady, vagy ahogy Kínában nevezik, az első dáma egy hazájában általánosan ismert énekesnő, aki túlzás nélkül megreformálta a kínai elnöki feleségek mozgásterét: hozzá hasonló elnökfelesége még nem volt Kínának.

A Mao utáni kínai kommunista hatalom szertartásrendjében ugyanis az első dámák a háttérben maradnak, Peng Li-jüan azonban eleve kivételt jelentett a kínai első hölgyek sorában. Elődei ugyanis nem voltak ismert személyiségek, Peng asszony viszont mindmáig országos hírnek örvendő sztárénekes.

Úgy írnak róla, mint aki a motorja volt annak, hogy férje elnyerje 1,4 milliárd kínai támogatását.

A kínai elnök látogatása kapcsán ugyancsak érdekes volt, hogyan és kik védik az ázsiai ország első emberét. Ahhoz képest – vagy éppen azért –, hogy a világ egyik legvédettebb személyéről van szó, Hszi Csin-ping testőreiről kevés információ lelhető fel. Ezek alapján az viszont megállapítható, hogy a kínai elnök biztonságát a legendás és egyben hírhedt központi őrezred garantálja. Erről a kínai szervezetről azt kell tudni, hogy még 1950-es években jött létre és azóta (hellyel-közzel) töretlenül látja el szolgálatát. Ami nem más, mint a magas rangú kínai pártvezetők védelme, beleértve a minisztereket és az államtanács tagjait is, valamint az ő családtagjaikat. A testőröket jellemzően a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) képzi ki. Olyan történelmi eseményekben játszottak kulcsszerepet, mint az 1970-es években a négyek bandájának felszámolása. Igaz, 2015-ben megjelentek olyan hírek, amelyek szerint Hszi Csin-ping átszervezte a biztonsági szervezetet, de hogy ennek mik lehettek a mozgatórugói, az hivatalos forrásból nem ismert.

Erős év eleji teljesítményről számolhatott be a Mol

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

A Molnak sikerülhetett, amire még a világ legnagyobb olajcégei sem voltak képesek

A visszaeső energiaárak ellenére kifejezetten erős év eleji teljesítményről számolhatott be a Mol péntek hajnalban. A magyar olajtársaság ekkor teszi közzé idei első negyedéves eredményét, a frissen publikált elemzői konszenzus bizakodásra ad okot. piac az iparágban leginkább figyelemmel kísért, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA soron 739 millió dolláros eredményt vár a Moltól, ami 3,5 százalékkal haladná meg az egy évvel korábbit.

Ez már csak azért is kedvező, mert az olaj- és gázárak éves alapon számottevően mérséklődtek, ami a már jelentő szektortársak eredményén is meglátszott:

az európai versenytársak, az OMV és a Shell

mellett az amerikai (Exxon és Chevron)

valamint a szaúdi (Saudi Aramco) olajóriások is apadó eredményről számoltak be.

A horvát leánycég, az INA beszámolója ugyanakkor arra engedett következtetni, hogy a Mol esetleg dacolni tudott az kedvezőtlen iparági trendekkel. A zágrábi központú társaság CCS EBITDA-eredménye elérte a 64 millió eurót, ez 40,5 millió euróval több, mint 2023 elején volt.