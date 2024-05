Mesterséges intelligencia: Nagy Márton szerint szép dolog erről beszélni, de előbb legyen a kkv-knak honlapja

A mesterséges intelligencia (MI) egyelőre a nagyfiúk játszótere: ezt az exkluzivitást kell megtörni, és inkluzívvá tenni – mondta többek között Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Koalíciók Napja 2024 konferencia nyitó előadásában. Megjegyezte: jelenleg még nincs olyan platform, ahol például a magyar kkv-k tudnának normalizált, szabványosított megoldásokat vásárolni, ugyanakkor az MI megkerülhetetlen lesz, talán fontosabb, mint az internet maga.

Nagy Márton szerint fontos a mesterséges intelligencia, de a hazai kkv-knak nagyon sok a teendője, mire eljutnak odáig / Fotó: Derencsényi István / MTI

A Koalíciók Napja 2024 a Neumann Technológiai Platform alegységeinek a közös programja, négy témakör köré szervezve, megfelelve a négy koalíciónak:

5G (ami hamarosan átnyúlik 6G-be),

mesterséges intelligencia,

drón,

blockchain.

Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára az előszavában megjegyezte: ha már az Európai Uniónak szokása, hogy előbb szabályoz és utána innovál, akkor igazodjunk ehhez, kivált, hogy közeledik a július 1-jén kezdődő magyar EU-elnökség. Elmondása szerint készülnek a stratégiák és akciótervek, folyamatos a munka, aminek már vannak látható eredményei is.

Ígéretes év áll előttünk, hiszen a magyar EU-elnökségnek is kiemelt fókusza van a mesterséges intelligencián

– összegzett Fábián Gergely, aki után következett Nagy Márton előadása.

Háború a mesterséges intelligencia terén is

A nemzetgazdasági miniszter hétfőn Martonvásáron az űrtechnológiai gyártóközpont alapkőletételén vett részt, és a keddjét is a haladó technikákkal nyitotta. A Koalíciók Napja nyitó előadásában kifejtette: úgy érzi, az MI terén egyelőre lokális fejlesztések zajlanak, továbbá, ha nem átjárhatóak a rendszerek, az nem jó, márpedig sajnos afelé haladunk, hogy az MI-megoldások tekintetében is kétpólusúvá válik a világ.

Szerinte az Egyesült Államok és Kína nagy gazdasági háborújának három fő terepe van:

az elektromos autózás, és annak ökoszisztémája,

a digitalizáció, azon belül főleg a csipgyártás és

a mesterséges intelligencia.

Hozzátette: az Európai Uniónak is döntenie kell, hova helyezkedik a csipháborúban, sőt, máris részese a folyamatnak, hiszen egyetlen holland cég állítja elő a gyártáshoz szükséges gépeket. Márpedig a perspektíva és a potenciál jelentős a szektorban, ezt jelzi a Goldman Sachs becslése is, amely szerint az előttünk álló évtizedben az MI 7 százalékkal növelheti a GDP-t.

Mi a felelőssége a digitális szektornak?

Nagy Márton sokkal kevésbé volt lelkes, amikor Magyarország digitális felkészültségét, illetve a digitális megoldások alkalmazását taglalta.

„Az USA és Kína mögött el van maradva az EU – mi pedig az EU mögött” – közölte a nemzetgazdasági miniszter, aki szerint a digitális infrastruktúránk rendben van, ám nem használjuk ki. Emlékeztetett az NGM energiahatékonysági pályázataira, amire a nagyvállalatok felkészülten érkeztek, el is nyerték a forrásokat, a kkv-k viszont messze elmaradtak.

Az energiahatékonyság és a digitalizáció terén sincs fogalmuk arról, miként kell csinálni. Nevetséges és megmosolyogtató erről beszélni, de itt tartunk

– folytatta Nagy Márton, megjegyezve, hogy „lehet az MI-ről beszélgetni, mert szép dolog”, ám előbb fontosabb volna elérni, hogy minél több kkv-nak legyen saját honlapja, amin keresztül egyáltalán megtalálható, esetleg egy szolgáltatás is intézhető.

Úgy fogalmazott, nem lenne jó ezt feltételként szabni például a cégbejegyzéshez, ugyanakkor felkérte a jelenlévőket, hogy saját kapcsolataik révén is segítsék elő a fejlődést e téren.

A mesterséges intelligencia a közelgő magyar EU-elnökségnek is fontos részét képezi majd / Fotó: Shutterstock

Nagy Márton abban a tekintetben is rámutatott a jelenlévők felelősségére, hogy az MI fejlesztése mellett annak hasznosságáról is minél többet beszéljenek, ismertessék meg az emberekkel, sőt, a politikusokkal.

A magyar EU-elnökségnek is fajsúlyos része lesz az MI

A nemzetgazdasági miniszter idézte annak a felmérésnek az eredményét is, amely kimutatta, hogy a hazai vállalkozók 80 százaléka is elkerülhetetlennek tartja az MI alkalmazását már hároméves távlaton.

Részben ehhez is kapcsolódva zajlik a 2020-as Mesterséges Intelligencia Stratégia (MIS) felülvizsgálata, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával is összedolgozva végeznek, hogy az említett kkv-k felzárkózását is segítsék. A MIS 2.0-t hamarosan ismerteti a kormányzat a szektorral.

A magyar EU-elnökség keretében szeptember 30. és október 2. között Tech Weeket szerveznek Budapesten,

a Bálnában, amihez Szolnoki Szabolcs, az NGM helyettes államtitkára hozzátette: a mi elnökségünk alatt kezdődik meg a felkészülés az EU mesterségesintelligencia-irányelvének végrehajtására.