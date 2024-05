Nem nyúlt Magyarország besorolásához a Moody’s

A várakozásoknak megfelelően továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat a Moody’s, a hitelminősítő péntek esti jelentésében a stabil kilátáson sem változtatott, helyben hagyta a régi értékelését.

Döntött a Moody’s / Fotó: Hans Lucas via AFP

A New York-i székhelyű hitelminősítő intézet legutóbb tavaly szeptemberben mondott ítéletet a magyar gazdaságról: bár a kockázatokra is felhívta a figyelmet, fenntartotta a korábbi Baa2 besorolást, stabil kilátás mellett. Mivel a Standard and Poors, amely tavaly év elején leminősítette hazánkat, áprilisban meghagyta a besorolásunkat BBB mínusz szinten, így nagy meglepetés lett volna, ha a Moody’s most másképp döntött volna.

A mostani lépéssel mindhárom nagy hitelminősítő intézetnél befektetésre ajánlott kategóriában található Magyarország.

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrumának igazgatója a Világgazdaságnak a héten arról beszélt, hogy a költségvetési helyzet és a a Moody’s tavaly szeptemberi döntése óta rosszabbul alakult. Ugyanakkor az elmúlt egy-két hónapban a fogyasztási kereslet erősödését láthatjuk, ami az adóbevételeket is javíthatja. Az elemző szerint az is pozitívum, hogy a külső egyensúly továbbra is nagyon erős.

Magyarország 2016 óta folyamatosan a befektetésre ajánlott kategóriában van, azonban az elmúlt évek kedvező folyamatai után a járványhelyzet, majd az orosz–ukrán háború elhúzódó hatásai láthatóvá váltak idehaza is, amire a hitelminősítők is reagáltak tavaly, ugyanakkor a mai ítélettel Magyarország továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában található mindhárom cégnél.