Virág Barnabás: tovább gyorsul a magyar gazdaság növekedése, oldódik az óvatossági motívum

A globális kockázatvállalási hajlandóság az áprilisi döntés óta javult, azonban továbbra sem lehet hátradőlni, az pénzpiaci kockázatok és az inflációs folyamatok óvatos megközelítést tesznek szükségessé - kezdte a háttérbeszélgetést Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke azt követően, hogy a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal 7,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A tanács folyamatosan értékeli a beérkező gazdasági adatokat, amely alapján körültekintően dönt az alapkamat mérsékléséről. Az globális alacsony szintre került, de a szolgáltatószektor fékezi ezt a tendenciát, ami a fejlett és fejlődő gazdaságokban is megfigyelhető.

A Fed később kezdheti meg a kamatcsökkentést, a magyar gazdaság számára ezen a ponton azt hangsúlyozta, hogy tavaly még az EKB és a FED várható kamatpályájáa egy szűk sávban fog alakulni, addig egy év alatt fokozatosan ez a kamatkülönbözet 140 bázisponttal, a jövőre várt esetében 115 bázsiponttal emelkedett.

Tehát a Fed relatív kamatelőnye még emelkedhet is, ez olyan kimenetel, ami a feltörekvő piacokon óvatos megközelítést indokol. De az is látszik, hogy a hozam feláraink javultak, emögött több országspecifikus hatás is megjelent:

a újraindult, a folyó fizetési mérleg szintén javul, ahogy a devizatartalék is történelmi rekordon van.

Az inflációról elmondta, a maginfláció is csökkent, 4,1 százalékra, viszont a piaci szolgáltatások inflációja rendkívül magasan van. Már korábban jelezték, hogy a visszatekintő árazások jelentik a legnagyobb problémát, ami szerinte nagyon káros egy ilyen inflációs közegben, néhány ágazatból érkezik, az inflációs hatás harmadát ez jelenti.

Minél gyorsabban szűnik meg ez a káros gyakorlat, annál magabiztosabban indulhat meg ismét a dezinfláció Magyarországon

- fogalmazott Virág, jelezte viszont, hogy nem általános jelenség a gazdaságon belül, néhány szektorra jellemző, de jó lenne, ha így is maradna. Különben annál nehezebben fog az óvatossági motívum oldódni és a növekedés beindulni.

Az inflációs várakozásokról elmondta, folyamatosan csökkennek, de olyan lépések kellenek, ami a várakozásokat képes újból tartósan az inflációs célnál horgonyozni.

Tovább erősödhet a növekedés a második negyedévben

Az első negyedévben folytatódott a magyar gazdaság kilábalása, negyedéves alapon 0,8 százalékkal, ami dinamikus nevezhető, de hozzátette, hogy

a második negyedévben még ettől is erősebb a gazdaság növekedése.

Ebben a munkaerőpiaci helyzetet emelte ki, nagyon jelentős reálbér-növekedés lehet idén, valószínűleg 5 százalék fölött marad 2024-ben.

A folyó fizetési mérlegre rátérve elmondta, hogy historikusan erős mérleget mutatnak az adatok, amelyek a jegybanki várakozások felett alakulnak, "ez jó alapot ad arra, hogy a többlet 2024-ben is fennmaradjon és tovább javuljanak a 2023-hoz képest".

Óvatos, türelmes megközelítést tart indokoltnak a jegybank

Továbbra is a globális tényezőket és a hazai folyamatokat figyeli a jegybank. Ismét a szolgáltatásokat emelte ki, amelyek magasan szinten vannak továbbra is. Emellett a geopolitikai kockázatok is jelen vannak, a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság ugyan javult, de a feltörekvő piacok volatilisek továbbra is.

Számos tényezőt kiemelt figyelemmel követ a monetáris tanács, így az inflációt is, amely várhatóan emelkedik meg, miközben a dezinfláció később folytatódik. A kockázati megítélés tekintetében kulcsfontosságú a költségvetési hiánycélok teljesítése. A nemzetközi monetáris környezetben a legfontosabb kérdés, hogy milyen döntésre számíthatunk a Fed-től és az EKB-tól. De a pénzpiaci stabilitás is kulcseleme a jegybank döntéseinek.

Összességében a globális és hazai inflációt övező kockázatok előretekintő és óvatos, türelmes monetáris politikát indokolnak

- hangsúlyozta Virág, hozzátéve, hogy ezért még mindig adatvezérelten működik a jegybank.

Mekkora kamatcsökkentés lesz júniusban?

Az alelnök szerint a képük nem változott, a beérkező adatok a várakozásoknak megfelelően alakult, így a júniusi kép 6,75 és 7 százalék közötti sávban való alakulása "reális forgatókönyv". Hogy ezután mire lehet számítani, azt mondta, hogy

"a kamatcsökkentés tere nagyon-nagyon mérsékelt."

A júniusi jelentésükben tisztáznak több kérdést, addig türelmet kér Virág. Hozzátette: nincs hová sietni ilyen közegben.

Azt is elárulta, hogy egy opció volt a tanács előtt, az 50 bázispontos kamatcsökkentés, és egyhangú döntés született.