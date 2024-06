Egyből az egyetemekről szívná el a jól képzett munkaerőt a CATL

Stratégiai együttműködésre lépett a Miskolci Egyetem és a CATL Debrecen (a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. magyar leányvállalata), ennek köszönhetően új és inspiráló karrierlehetőségek nyílnak meg a Miskolci Egyetemen végzett műszaki és mérnök szakemberek előtt az akkumulátor- és a járműiparban. A megállapodás értelmében a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzésének támogatása mellett az energiaipari nagyvállalat közreműködik majd az egyetemi tananyag fejlesztésében, továbbá az oktatók és hallgatók tudományos és kutatótevékenységét is segíteni fogja.

Az együttműködés részeként a vállalat részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében és egyetemi tananyagok fejlesztésében / Fotó: Miskolci Egyetem

Milyen területeken lép életbe az együttműködés?

A szerződés számos szakterületre kiterjed, így a CATL a műszaki föld- és környezettudományi, valamint a gépészmérnöki és informatikai területen is hozzájárul a Miskolci Egyetem képzéseihez. A stratégiai együttműködés biztosítja a vállalat számára a jól képzett munkaerőt, amelyre hosszú távon szüksége lesz a debreceni üzem működtetéséhez és fejlesztéséhez.

A CATL Debrecenben második európai gyárát építi fel, amely elsősorban az európai ügyfeleiket, ismert autógyárakat szolgálja majd ki a legkorszerűbb akkumulátorokkal. A CATL célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon az európai közlekedés fenntarthatóvá válásához.

A Miskolci Egyetemmel kötött együttműködéssel naprakész, gyakorlati ismereteket és nemzetközi karrierlehetőséget szeretnénk biztosítani a fiataloknak egy dinamikusan fejlődő, új iparágban

– mondta Jason Chen, a CATL európai operációért felelős ügyvezető igazgatója.

A képzések fejlesztése a gyakorlatba jól adaptálható tudást kínál

Horváth Zita szerint a Miskolci Egyetem célja, hogy a régióban, Magyarországon és a nemzetközi felsőoktatás térképén meghatározó, a következő évtizedek munkaerőpiaci igényeit kielégítő oktató- és kutatóegyetemként működjön. Az együttműködés révén a CATL hozzáférhet az egyetem szakértelméhez és kutatási eredményeihez, amelyek segíthetik az akkumulátortechnológiák fejlesztését – hangsúlyozta.

Biztosak vagyunk abban, hogy a jövő innovációs versenyében még inkább döntő szerepe lesz a Miskolci Egyetem és a gazdasági szereplők közötti szoros, kölcsönösen előnyös együttműködéseknek

– fogalmazott prof. dr. Horváth Zita a CATL Debrecennel kötött stratégiai együttműködésről.