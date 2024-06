Taszár és a NATO: a délszláv missziótól az ipari parkon át a futárszolgálatig

Orbán Viktor miniszterelnök többször említést tett a NATO-ról a Kossuth rádióban készült pénteki interjújában. Emlékeztetett az európai parlamenti választás tétjére is, és úgy fogalmazott: a NATO nehezebb ügy, Magyarországnak pedig ki kell maradnia a Észak-atlanti Szerződés Szervezete ukrajnai békemissziónak nevezett akciójából. A Magyarországon is állomásozott korábban, egész pontosan a délszláv háború idején.

Taszáron állomásozott a NATO / Fotó: Mediaworks archív

Taszárról szálltak fel a NATO bombázói

Az Országgyűlés még 1995 novemberében engedélyezte az amerikai és a NATO-alakulatok áthaladását és állomásoztatását Magyarországon. Az amerikai erők akkoriban a kalocsai, a sármelléki, a kiskunlacházi és a taszári repülőtér lehetőségeit vizsgálták meg, végül a kifutó hossza és a reptér elhelyezkedése miatt Taszár mellett döntöttek. A Magyar Légierő itt állomásozó alakulatai ekkor a pápai katonai repülőtérre költöztek – idézte fel az Index.

Az amerikaiak délszláv missziójának központjaként 1996-tól egy ideig a Predatorok bevetési bázisaként, valamint kiképzőközpontként is funkcionált.

A komplexum átlagosan nagyjából húszezer embert szolgált ki egyszerre,

ebbe

a katonai és a civil személyzeten, valamint

a bevetésre induló, illetve

onnan ide pihenni visszatérő vagy

itt kiképzésen részt vevő katonák is benne vannak.

Először visszakerült a Magyar Honvédséghez, majd bezárt

Az akkori amerikai elnök, Bill Clinton is ellátogatott Taszárra 1996-ban. 2003-ban felmerült, hogy az amerikai hadsereg iraki rendőröket is kiképezne a bázison, de végül nem lett belőle semmi. A délszláv misszió végeztével a légi bázis fenntartása okafogyottá vált, ezért az USA a bérleti szerződést felmondta, majd a reptér kiürítése után, 2004. június 30-án levonta zászlaját és visszaadta a területet a Magyar Honvédségnek.

A magyar hadsereg 2005. október elsejével gazdasági megfontolásból teljesen bezárta a repteret.

2009-ben aztán a repteret üzemeltető Taszár Airport Kht. is megszűnt – emlékeztetett az Index.

A reptér két értékesítési folyamata is sikertelenül zárult: 2010-ben az UGARDE Kft., 2021-ben pedig az SGF Silu Global Fund Holding Zrt.-vel kötött megállapodás hiúsult meg.

Döntés született: versenyeztetéssel, árverés útján értékesítik

A kormány 2021. novemberi határozatában előbb kereskedelmi repülőtér üzemeltetése mellett döntött, majd ezt a döntését 2023-ban visszavonta. A Magyar Közlönyben meg is jelent egy erről szóló határozat, amely alapján elárverezik az amerikai légierő által használt egykori bázis ingatlanjait.

Rögzítették: a kormány egyetért a taszári repülőtér területén nyilvántartott ingatlanok kereskedelmi, ipari és logisztikai célú hasznosításával.

A beruházás megvalósítása érdekében a kabinet úgy határozott, hogy a taszári repülőtér területét alkotó ingatlanokat versenyeztetéssel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által működtetett elektronikus árverési rendszer útján értékesítik – írta a Világgazdaság. Az ezzel kapcsolatos intézkedés határideje 2023. február 28. volt.

Milliárdokért kelt el a taszári repülőtér

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2023. március 31-i nyilvános elektronikus aukcióján jóval a 2,6 milliárdos kikiáltási ár felett, pontosan 3,633 milliárd forintos ajánlattal kelt el a taszári repülőtér. A vevő, a budapesti székhelyű Billion Up Kft. volt. Az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó társaság alapítója és tulajdonosa a hongkongi székhelyű, 1991-ben létrejött Billion Up Development Limited. A Billion Up Kft., a a Chi Fu csoporthoz köthető, amelynek tulajdonosa a magyar állampolgársággal is rendelkező Frank Liu tajvani milliárdos.

Irodai és raktárépületeket alakítottak ki vállalkozóknak

2017-ben Taszár pályázott a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ipari parkok kialakítását célzó programra, amelyen 300 millió forintot kapott fejlesztési célra. A programon belül a repülőtér volt legénységi konyhájának épületét átalakították iroda- és raktárépületté a vállalkozások számára. A fejlesztés bevételt hozott Taszárnak, amíg 2019-ben még ötmillió forint volt az önkormányzat nyeresége, tavaly már 56 millió forint folyt be bérleti díjakból – mondta Varjas András polgármester a Sonline-nak.

Taszár fejlesztéséről is szó volt a kaposvári sajtótájékoztatón

A reptér hasznosításáról beszélt Navracsics Tibor

A május 16-ai kaposvári sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Sonline-nak azt mondta:

Egyelőre nincs konkrét információ az új tulajdonos, a Billion Up fejlesztési terveiről. Nehezíti a helyzetet, hogy külföldi a befektető, ebből adódóan a tárgyalásokat is kicsit nehézkesebb lefolytatni. De mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy a taszári reptér hasznosuljon.

A térségben egyébként több olyan reptér is van, amely gazdasági támaszt jelenthet:

a sármelléki,

a hévízi és

a Pécs-pogányi.

A koronavírus-járvány tanulsága, hogy robbanásszerűen megemelkedett az online a futárszolgálatok használata is gyakoribbá vált – hangsúlyozta a miniszter.

„Ezért én azt is el tudom képzelni, hogy vármegyénként, régiónként legyen egy-egy reptér, amely a futárszolgálatok számára is lehetővé teszi a landolást, hiszen ezeket preferálják. Hozzátette: nő azok száma, akik magángépekkel kirándulásokat megengedhetnek maguknak, ezért egy reptérberuházást ma már nem kell luxusnak tekinteni” – közölte.

A területfejlesztési miniszter hozzátette: a kormány Kaposvár minden törekvését támogatja.

Taszár község polgármestere pedig egy Facebook-bejegyzésben már fejlesztési koncepciókról is ír a nemzetközi befektetői csoporttal. Több elképzelés is van az asztalon, konkrétumot pedig várhatóan még az idén látni fognak – írta közösségi oldalán Varjas András.

Kármentesítették a talajt és a talajvizet

A kármentesítési beavatkozási program 2023-ban lezárult megtisztították a taszári légibázis földjét is. Az egykori üzemanyagtárolók helyén a 90-es évek óta üzemanyagszivárgás szennyezte a környezetet. Az operatív program keretein belül kitermelt földet fizikai és biológiai módszerrel megtisztították a szénhidrogéntől. Egész pontosan 317 ezer négyzetméter területen 404 ezer köbméter megtisztítandó föld volt. A talajvízből is kivonták a bele került szennyező anyagokat, amelynek mennyisége 245 ezer köbméter volt – olvasható a Sonline.hu oldalán.