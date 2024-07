A Wizz Air elárulta, mivel könnyítheti meg az életét az utas, ha repülni akar

A késésekről azt mondta, az utas akkor jár a legjobban, ha közvetlenül a légitársaság honlapján vásárolja meg a repülőjegyeket, ugyanis itt az összes elérhetőségét megadja a légitársaságnak, azonnal és közvetlenül tudják őt értesíteni. Az utazási irodák például egy késő esti órában már nem biztos, hogy azonnal továbbítják az információkat, a jegykezelő portálok esetében pedig fokozottan igaz, hogy az utazni vágyók nem jutnak első kézből közvetlen információhoz a járatukkal kapcsolatban.

Többórás csúszás esetén is léteznek alternatívák, a Wizz Airnek például vannak földi partnerei, akik segítenek adott esetben szállást intézni,

ám ha a közel kétszáznegyven fő befogadóképességű repülőgépekből akár öt-hat járat is jelentősen késik, közel kétezer embert kellhet egyszerre elhelyezni. Erre pedig a repülőtér-környéki hotelek nincsenek felkészülve, van, hogy a szállás messze esik majd a repülőtértől. Az utas saját maga is szerezhet szállást, ennek költségét megtérítik a Wizz Airnél, több mint háromórás késés esetén pedig három lehetőséget is felkínálnak. Az egyik az ingyenes átfoglalás, a másik a jegyár visszatérítése vagy pedig a jegyár százhúsz százaléka is visszakapható ún. Wizz Air-pontokban. Járattörlésnél ugyanezeket a lehetőségeket kínálják fel.

Nem udvariasságból köszönnek a légiutas-kísérők felszálláskor – kiderült a valódi indok A Wizz Air egyik légiutas-kísérője elárulta, miért köszöntik a gépen az utasokat. Egy légiutas-kísérő felfedte a titkos okot.

Radó András szerint ritka az, hogy egy késve induló gép hamarább indul, mint amekkora csúszásról az utasokat informálták a repülőtéren, viszont azok közül, akik együtt utaznak, mindig érdemes valakinek a gép közelében a beszállókapunál várakozni, hogy semmiképpen se maradjanak le a járatról. Végezetül megerősítette, sem járatot törölni, sem pedig az utasokat otthagyni nem célja a légitársaságnak.