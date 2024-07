Továbbra is rendkívül törékeny a magyar gazdaság kilábalása, noha negyedévről negyedévre javulnak a kilátások, ám a bizonytalansági tényezők sokasága miatt kifejezetten nehézkes a helyreállás folyamata. Míg az infláció mérséklődésével párhuzamosan a belső motorok fokozatosan pörögnek fel, addig az orosz–ukrán háború következében a külpiacainkon tapasztalható problémák miatt állandóan akadályokba ütközik, hogy a magyar gazdaság visszatérjen arra a pályára, amelyről letért 2022 elején.

Ideje beismerni: amíg tart ez a háború, a magyar gazdaság nem lesz képes magasabb növekedésre / Fotó: AFP

Magyarország kis, nyitott gazdaságként a gyenge külső kereslet mellett jelenleg nem képes a 2010-es évek második felében tapasztalt, négy százalék körüli ütemben bővülni. Ezen növekedési ütem eléréséhez mindenképpen szükség lenne a külpiacainkon is a kereslet élénkülésére

– mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője, aki szerint a magyar gazdaság még mindig a kilábalás időszakában van. Ugyan a gyors bérdinamika és az infláció letörése nyomán a reálbérek tavaly szeptember óta emelkednek, a külső kereslet továbbra is gyenge, ami a beruházási hajlandóságot is rontja. Emiatt úgy látja, a magyar gazdaságban fenntarthatóan csak az idénre várt 2,5-3 százalékos bővülés reális, a 4 százalék feletti növekedés csak akkor érhető el, ha a külső környezet is támogató lesz.

Taccsra vágta a külső keresletet is a háború

Az elemző szerint a külső kereslet problémái jelentős mértékben kapcsolódnak a háborús konfliktushoz, tekintve, hogy legfontosabb külpiacaink szintén európai uniós országok. A problémát elsősorban abban látja, hogy a háború kitörése nyomán döntés született az olcsó orosz energiáról való leválásról, ami jócskán visszavetette az energiaintenzív iparágak versenyképességét, miközben a fő versenytársak, mint Kína vagy akár India is, kihasználták a felmerülő lehetőségeket, az USA pedig támaszkodhatott a saját nyersanyagkészletére.

Másrészről a gazdaság teljesítményének visszaesése – amely az uniós tagországokban is az infláció megugrása nyomán csökkenő vásárlóerő következménye volt – a költségvetési mozgásteret is beszűkítette, ez, kiegészülve a szigorú fiskális szabályokkal, korlátozta a gazdaságpolitika lehetőségeit a gazdaság ösztönzésére és a versenyképesség javítására. Mindeközben pedig a magas kamatok és a bizonytalanság az uniós vállalatoknál is visszafogják a beruházási hajlandóságot.