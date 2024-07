Magas vérnyomás: kiemelt kockázatnak vannak kitéve a magyarok a kánikulában – erre kell figyelni

Hosszan tartó állás miatt gyakori lehet a szédülés, ájulás is. A magas páratartalom légzőszervi panaszokat is okozhat, de romlik ilyenkor a levegő minősége is, ami fokozott keringési és légzőrendszeri rizikót hordoz magában. A hidegről kilépve szédülést, rossz közérzetet, légzési panaszokat észlelhetünk, de a keringési rendszert is megviseli a változás. Éppen ezért érdemes odafigyelni a légkondicionáló hőmérsékletének megfelelő beállítására, hogy az ne térjen el drasztikus mértékben a kinti hőmérséklettől – írja a Synlab közleménye.

A szív- és érrendszer védelme nyáron

A magasabb hőmérséklet miatt szervezetünk más bánásmódot igényel a nyári hónapokban. Ahhoz, hogy kevésbé viseljen meg minket a kánikula, fontos odafigyelnünk a bő folyadékfogyasztásra, valamint az ásványi anyagok és az ionok pótlására is. Az ionok közé ez esetben a nátrium és a kálium tartoznak, melyeket étrendileg egyszerű pótolni többek között sózással, valamint a kalcium és magnézium bevitelére is ügyeljünk. A legmelegebb időszakban, azaz 11 és 15 óra között érdemes kerülni a tűző napon való tartózkodást. Dr. Bartók Róza, a Synlab orvosa úgy fogalmazott:

a gyakori szív- és érrendszerhez köthető kórképek egy részének kialakulása optimális életmóddal megelőzhető lenne: fontos a zöldségek, rostok bevitele, az olajban sült ételek kerülése, helyette a tengeri halak fogyasztása. Érdemes elhagyni a cukrokat és finomított szénhidrátokat is.

A táplálkozási tényezőkön túl a rendszeres testmozgás és az egészséges testsúly fenntartása alapvető fontosságú. Érdemes kerülni a dohányzást, valamint fontos odafigyelni az alváshigiénés és stresszkezelő módszerek alkalmazására is. Fennálló betegség gyanúja esetén pedig fontos felismerni, diagnosztizálni a problémát. Megfelelő kezelés mellett ugyanis az állapotromlás és a szövődmények megjelenésének esélye csökkenthető, ehhez azonban részletes kivizsgálás, pontos diagnózis szükséges – jelezte a doktornő.

A magas vérnyomás jellemző tünetei: fejfájás, mellkasi fájdalom, ingerültség / Fotó: Shutterstock

A szívbetegség tünetei

fáradékonyság,

csökkent terhelhetőség,

légszomj jelentkezhet, sok esetben csak terheléskor és testmozgás közben,

légszomj előrehaladott esetben nyugalomban is.

A magas vérnyomás tünetei:

fejfájás,

mellkasi fájdalom,

ingerültség,

orrvérzés.

A magas vérnyomás sokszor tünetmentesen kezdődik, ezért fontos a rendszeres ellenőrzés. A betegségek kezelés nélkül súlyosabb szövődményekhez vezethetnek.

Magas vérnyomás esetén jelentősen megnő a szívinfarktus, a stroke és a szívelégtelenség kockázata, de hatással lehet a vesére is, a szemet érintő szövődményekhez, és a demenciához is hozzájárulhat.

„A Synlab vizsgálata 45 éves kor felett javasolt, hiszen a szív- és érrendszeri betegségek rizikója e kor felett válik kifejezetté. Azoknak a fiatalabb pácienseinknek is javasoljuk a vizsgálatot, akik valamilyen rizikófaktorral rendelkeznek, mint például dohányzás, magas vérnyomás, magas vérzsírszintek, elhízás, vagy a családjukban halmozottan előfordult szívbetegség. Az eredményekről mindenképpen érdemes szakorvossal konzultálni, ilyenkor a fennálló panaszokat, meglévő életmódbeli és öröklődő rizikófaktorokat is figyelembe vesszük. Kardiológus szakorvos felkeresése is indokolt lehet, ahol további eszközös vizsgálatok is készülnek. Ilyenek például az EKG, a terheléses EKG vagy a szívultrahang” – tette hozzá dr. Bartók Róza.