Maradj aktív időskorban is, a hosszú élet titka a mozgás – üzeni a Karthago frontembere

A következő nyugdíjas-generáció életében már rendszerszinten szerepelni fog a mozgás. Az elmúlt tíz évben ugyan nőtt az időskorúak mozgásigénye, de Magyarország még mindig le van maradva a nyugati országokhoz képest. A szépkorúak edzőtermi aktivitása ma már szemmel láthatóan növekvő tendenciát mutat – mondta Kiss József, a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetségének (Maforsz) főtitkára a Világgazdaságnak.

Maradj aktív: idősebb korban is fontos a sport / Fotó: Szigeti Ferenc

Kiss József szerint a mostani 50–55 éves korosztályt már 20 évesen elkapta az aerobikos láz és a testépítés trendje. Ha eleinte divatból is, de hatással volt az életükre, és hozzászoktak a sporthoz, ezért közülük nyugdíjaskorban lényegesen többen fognak sportosabb életet élni.

A mostani nyugdíjaskorosztály hátrányosabb helyzetben van, mert aktív korukban semmilyen kommunikációt nem kaptak arról, miért és hogyan építsék be a mozgást az életükbe

– mondta Kiss József a Világgazdaságnak.

Nehezebb feladat most elkezdeni aktivitásra nevelni őket, mert más szemléletben nőttek fel, de látható és tapasztalható, hogy az elmúlt tíz évben egyre több nyugdíjaskorú látogatja az edzőtermeket is – tette hozzá. A Maforsz saját felmérése szerint a kedvezően alakuló statisztika annak is köszönhető, hogy az edzőtermekkel párhuzamosan több intézmény is figyel már a nyugdíjas-generációra. Számos uszodában például kijelölt helyet biztosítanak a kimondottan lassan úszóknak, hogy mindenki a saját komfortzónáján belül tudjon kikapcsolódni. Online tornaórákra is van már lehetőség, valamint a nyugdíjaskluboknak is kiemelt szerepük van, hiszen a közösségi sétáktól kezdve számos túrát és kirándulással egybekötött programokat szerveznek.

Mindegy, hogy milyen géneket öröklünk, a hosszú élet titka az aktivitás és a mozgás, amely hozzájárul a hormontermeléshez és a jó közérzethez

– hangsúlyozta az Maforsz főtitkára.

Kiss József szerint a mozgásigények változók, ami fontos, hogy elkezdett nyitni az idősebb generáció. Az erőgépi edzéseknek az az előnyük, hogy komolyabb terhelés nélkül is lehet gyakorlatokat végezni rajtuk, a szerkezet vezeti a mozgásirányt, és így nem áll fenn a sérülés veszélye. Többen pedig a futópadon szeretnek gyalogolni, beszélgetnek közben, majd edzés végén szaunáznak egy jót.