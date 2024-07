Nagy István: az uniós elnökség idején rögzítenünk kell az új közös agrárpolitika alapjait

Egy cukorgyár létrehozása hatalmas beruházás, ahogy az egyéb, zöldmezős fejlesztések is. Jut ezekre is forrás? Közben meghirdették az élelmiszeripari pályázatokat is, az említett új üzemek is ezért a 200 milliárdért versenyeznek majd?

Az élelmiszer-feldolgozóknak meghirdetett 50+150 milliárdos keretből a kisebb üzemeknek különítettünk el 50 milliárdot, 200 milliós támogatási plafonnal, a nagyobbaknak pedig 150 milliárdot. Ezek 200 millió és 5 milliárd forint közötti támogatási összegre pályázhatnak a főszabály szerint 50 százalékos támogatásintenzitású felhívás keretei között. A cél a versenyképesség és a hatékonyság növelése, és hogy minden egyes forint támogatásból, 1,50 forint keletkezzen. De megmaradt az a rendszer is, hogy nagy, komplex beruházásoknál egyedi kormánydöntésekkel lehet támogatást adni. Az élelmiszeripar nemzeti bajnokai program éppen a kiemelkedő cégekről, azok támogatásáról szól, amelyek alapjaiban formálják át a magyar élelmiszeripart. Egy cukorgyár létesítése, de akár egy húsipari beruházás is százmilliárdos nagyságrendű, számukra a 20-30 százalékos kormányzati támogatás jelent érdemi segítséget. Ezek a cégek „nyitják a piacot” és húzzák a kisebb léptékű fejlesztéseket. A korábbi fejlesztéseknek is már látszik az eredménye, hiszen korábban 2030-ra tűztük ki a célt, hogy érjük el a 15 milliárd eurót, de ez minden bizonnyal hamarabb bekövetkezik, hiszen tavaly már 13,4 milliárd eurót teljesítettünk.

Megmentőként lépett fel tavaly az agrárium

Az agrárexport értéke tavaly elérte a 13,4 milliárd eurót, a külkereskedelmi többlete pedig 3,5 milliárd euró volt, ami a teljes nemzetgazdasági érték közel negyven százaléka.